این بازی در واقع نسخه‌ای بازسازی شده از Shadows of the Damned است که در ژوئن گذشته معرفی شد و باعث شگفتی برخی گیمرها شد. این بازی بیش از یک دهه است که نسخه‌ی مدرنی نداشته است و در سال ۲۰۲۱ از فروشگاه‌های دیجیتال نیز حذف شد. Shadows of the Damned در سال ۲۰۱۱ روی پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ منتتشر شد. سودا۵۱ کارگردان این بازی بود و با مشارکت‌های شینجی میکامی، کارگردان خلاقیت سابق رزیدنت اویل از کپ‌کام و آهنگساز سابق سایلنت هیل، آکیرا یامائوکا، از کونامی این اثر را تولید کرد.

علی‌رغم استعداد‌های خلاقی که این پروژه را هدایت می‌کردد، بازی چرخه‌ی تولیدی پر از مشکل داشت، به طوری که سودا۵۱ نسبت به توسعه‌ی بازی و دخالت بیش از حد الکترونیک آرتز به عنوان ناشر در ساخت بازی، ابراز ناامیدی کرده بود. Shadows of the Damned در زمان عرضه، نقد‌های ضد و نقیضی دریافت کرد، اما در سال‌های اخیر کمی محبوبیت آن افزایش یافته است.

گفتنی است که بازی Shadows of the Damned در سبک تیراندازی سوم شخص ساخته شده و بسیار مشابه‌ی رزیدنت اویل ۴ است. بازی بازیکنان را در نقش گارسیا هاتسپور (Garcia Hotspur) قرار می‌دهد تا به سفری در دنیای اموات بروند. در آنجا گارسیا باید دوست دخترش را از دست اهریمن عالم اموات با نام لرد فلمینگ نجات دهد. گارسیا در متوقف کردن فلمینگ ناتوان است، اما در عوض او را همراه با همکار اهریمنی خود یعنی جانسون که به عنوان اسلحه، مشعل و موتور سیکلت او عمل می‌کند، به دنیای زیرین تعقیب می‌کند. به طور کلی این یک بازی ترسناک کمدی است که روی طنز و کنایه‌های جنسی نیز تمرکز دارد. دموی بازی در حال حاضر در غرفه‌ی استودیوی Grasshopper Manufacture در مراسم PAX East قابل بازی است.

بازی Shadows of the Damned: Hella Remastered در اواخر سال جاری میلادی برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

