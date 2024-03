دومین بسته‌ی الحاقی فاینال فانتزی ۱۶ آخر فروردین ماه عرضه می‌شود؛ تریلر آن را تماشا کنید

در توضیحات این بسته‌ی الحاقی آمده است:

نامه‌ای بدون علامت به مخفیگاه می‌رسد که حاوی درخواست بسیار عجیبی است. به نظر می‌رسد که حامل لوایتان، آیکان آب که مدت ها گم شده بود، به نجات نیاز دارد. در راستای توجه به این فراخوان، کلایو و همراهانش باید به میسیدیا (Mysidia) سفر کنند یعنی سرزمینی پنهان در زیر آسمان آبی؛ جایی که آن‌ها تاریخ غم‌انگیز یک مردم فراموش شده را کشف خواهند کرد.

در طول مسیر، کلایو و همراهانش با شخصیت جدیدی به نام شولا آشنا می شوند که به کلایو در نبرد می پیوندد. این بسته‌ی الحاقی در کنار محتوای داستانی ذکر شده و یک قابلیت آیکان جدید، همراه با یک به‌روز‌رسانی رایگان برای بازی و یک حالت نبرد جدید عرضه خواهد شد. به‌روزرسانی ۱.۳۰ بازی، آیکان‌ها را برای ماموریت‌های شخصیت‌ها به‌روز می‌کند، ویژگی‌های جدیدی را به حالت عکاسی اضافه می‌کند، توانایی‌ها و اکسسوری‌ها را بهبود می‌دهد تا برای استفاده آسان‌تر شوند، امکان تغییر طرح کنترلر را ارائه داده و غیره.

به‌روزرسانی ذکر شده همچنین حالت نبرد Kairos را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد تا آن‌ها را امتحان کنند. کایروس با الهام از سیاه‌چال‌های عمیق فاینال فانتزی ۱۴ مانند کاخ مردگان، جایی است که کلایو می‌تواند بر اساس میزان پیشرفتی که در ۲۰ استیج نبرد این حالت دارد، توانایی‌هایی را بدست آورد. بازیکنانی که با حالت نیو گیم پلاس یا Final Fantasy Mode به پایان کایروس می‌رسند، با یک باس مخفی روبرو خواهند شد. گفتنی است که طبق برخی اطلاعات منتشر شده، سومین بسته‌ی الحاقی بازی نیز احتمالا ساخته خواهد شد.

فاینال فانتزی ۱۶ هم اکنون روی پلی‌استیشن ۵ در دسترس است. بسته‌ی الحاقی The Rising Tide با قیمت ۱۹.۹۹ دلار در ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین) سال جاری عرضه خواهد شد. شما می‌توانید با خرید Expansion Pass با قیمت ۲۴.۹۹ دلار، علاوه‌بر این بسته‌ی جدید به بسته‌ی الحاقی Echoes of the Fallen نیز دسترسی پیدا کنید. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

