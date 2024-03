ساخت فیلم با اقتباس از بازی‌های ویدیویی در حال حاضر امری رایج است؛ اما یکی از عناوینی که هنوز مورد توجه هالیوود قرار نگرفته، Red Dead Redemption می‌باشد. با این حال، یک تریلر که توسط طرفداران ساخته شده به ما می‌گوید که این فیلم می‌تواند تا چه اندازه حماسی باشد.

پس از موفقیت سریال The Last of Us از شبکه HBO و سریال The Witcher از سرویس نتفلیکس (Netflix)، اقتباس‌های صورت گرفته از بازی‌های ویدیویی پس از دریافت چندین شوک در طول سال‌ها، حالا بیشتر از گذشته قابل اعتماد هستند. همچنین سریالی از فرنچایز محبوب Fallout نیز در ماه آینده منتشر می‌شود و باید دید چه اقتباسی را شاهد خواهیم بود.

حال، به لطف یک تریلر ساخته شده توسط یوتیوبری با نام Entertainment Media، به نظر می‌رسد که طرفداران در حال فراخوانی هالیوود برای ساخت فیلم Red Dead Redemption هستند. تریلر کمی بیشتر از یک دقیقه طول می‌کشد و به ما نشان می‌دهد که فیلم لایو اکشن این بازی چگونه خواهد بود. چنین فیلمی با حضور مدز میکلسن (Mads Mikkelsen) در نقش آرتور مورگان (Arthur Morgan)، حیف است که واقعی نباشد.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

این تریلر بسیار شبیه به شروع بازی Red Dead Redemption 2 است و با برخورد گروه به یک جهنم شروع می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید تیراندازی‌ها، انفجارها و درگیری‌های زیادی است که می‌بینیم و بازیگرانی مانند کیت هرینگتون (Kit Harrington) نیز نقش اصلی را در این مفهوم ساخته شده توسط طرفداران بازی می‌کنند.

این تریلر نه تنها میزبان بازیگران پرستاره‌ای است، بلکه به ما نشان می‌دهد که یک لایو اکشن ایده‌آل چگونه می‌تواند باشد؛ با خیابان‌های پر از گرد و غبار، دعوا در بارها و حتی نگاهی به سدی آدلر (Sadie Adler). اگرچه به نظر می‌رسد که فیلم Red Dead Redemption در دست تولید نیست، اما فیلمی که از فضای وسترن آن الهام گرفته شده باشد، قطعاً مخاطبان را جذب خواهد کرد.