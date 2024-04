اپیک گیمز استور در سال جاری به اندروید و iOS خواهد آمد

این شرکت این خبر را در جریان نمایشگاه سالانه وضعیت آنریل (State of Unreal) خود در GDC 2024 اعلام کرد و در یک مصاحبه‌ای که بعد از آن با Game Developer انجام شد، گفت که این اتفاق برای این فروشگاه در حال پیشرفت به آن اجازه می‌دهد تا بار دیگر فورتنایت را به پلتفرم‌های موبایل (با شرایط خاص خود) بیاورد. در حالی که همچنین به توسعه‌دهندگان درباره‌ی نحوه عرضه‌ی بازی‌های خود فرصت انتخابی را ارائه می‌کند.

ساکس پرسون (Saxs Persson) از اپیک گیمز درباره‌ی این موضوع گفت: «ما چندین بازی می‌سازیم که واقعاً روی موبایل خوب هستند. فورتنایت در موبایل فوق‌العاده است. لحظه‌ای که ما فرصت انجام این کار را پیدا کنیم، می‌خواهیم آن را روی موبایل عرضه کنیم. ما می خواهیم به توسعه دهندگان حق انتخاب بدهیم. اساساً ما معتقدیم که هر پلتفرمی باید یک پلتفرم باز باشد و اجازه رقابت آزاد را بدهد.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «اپیک گیمز استور آنجاست تا مردم بگویند، “خب، ما راه دیگری برای عرضه سریع بازی خود داریم” که پارامترهای مختلف و سهم درآمد متفاوتی را نسبت به فروشگاه‌های دیگر می‌گیرد. امیدواریم در این زمینه بتوانیم رقابتی باشیم.»

پرسون معتقد است که داشتن یک فروشگاه مستمر در سراسر گوشی‌های همراه و رایانه‌های شخصی، اپیک گیمز را در موقعیت منحصر‌به‌فردی برای موفقیت قرار می‌دهد و مجدداً تأکید کرد که این فروشگاه همان سهم درآمد ۸۸ به ۱۲ (۸۸ درصد برای ناشر بازی و ۱۲ درصد برای صاحب فروشگاه یا همان پلتفرم) را به توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد که اپیک گیمز در بازار رایانه‌های شخصی پیاده‌سازی کرده است. سازندگان علاقه‌مند همچنین می‌توانند از طرح‌هایی مانند Epic First Run و Now On Epic برای کسب ۱۰۰ درصد درآمد (برای مدت زمان محدود) از طریق این برنامه‌های تشویقی استفاده کنند.

اپیک گیمز استور تا به حال نزدیک ۲۰۰۰ دلار بازی رایگان ارایه داده است

هیچ صحبتی در مورد زمان دقیق عرضه اپیک گیمز استور بر روی موبایل وجود ندارد اما می‌دانیم که این اتفاق در سال ۲۰۲۴ به وقوع می‌پیوندد و این شرکت متعهد شده است که اطلاعات بیشتری را در ادامه سال جاری به اشتراک بگذارد. در عین حال، ما انتظار داریم که اپیک گیمز به دلیل تفسیر اپل از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که به اپیک امکان بازگرداندن فورتنایت به iOS در اروپا را داده است، به تعامل با اپل ادامه دهد.

