تریلر گیم‌پلی Flintlock: The Siege of Dawn، سلاح‌ها و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد

قرار است بازی نقش‌آفرینی اکشن استودیو‌های A44 و شرکت Kepler Interactive تحت نام Flintlock: The Siege of Dawn تابستان امسال برای پلتفرم‌های اصلی منتشر شوند. بازی Flintlock: The Siege of Dawn چندین بار در مسیر عرضه با تأخیر مواجه شده، اما با نزدیک‌تر شدن به زمان انتشار، استودیوی A44 و ناشر Kepler Interactive همچنان به […]