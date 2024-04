تریلر و پوستر جدید Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شد

تریلر و پوستر جدید فیلم اکشن و مورد انتظار Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که جلوه‌های بصری ناب خود را به معرض نمایش گذاشته است.

چهارمین فیلم از فرنچایز سیاره میمون‌ها پس از ریبوت سال ۲۰۱۱ میلادی تحت عنوان Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) شناخته می‌شود که توسط وس بال کارگردانی شده و میزبان حضور بازیگرانی همچون فریا آلن، پیتر میکون و ایکا دارویل خواهد بود که ۳۰۰ سال پس از وقایع فیلم حماسی War for the Planet of the Apes و مرگ سزار جریان خواهد داشت.

دنباله‌ای که در آن نسل انسان‌ها رو به انقراض رفته و باقی مانده آن‌ها تبدیل به شکاری برای میمون‌هایی شده‌اند که جهش ژنتیکی قابل توجهی پیدا کرده و اساساً به عنوان صاحبین جدید سیاره زمین محسوب می‌شوند که امپراتوری عظیم خود را تشکیل داده‌اند. امپراتوری که توسط یک میمون بی‌رحم کنترل شده و در این بین با یکی از این موجودات بسیار باهوش به نام نوآ آشنا می‌شویم که کنجکاوی‌اش مسبب دوستی او با انسان‌ها شده و وقایعی غیرمنتظره را رقم می‌زند.

با توجه به این که کمتر از ۲ ماه تا اکران این دنباله مورد انتظار زمان باقی مانده، استودیوهای قرن بیستم تریلر و پوستر جدیدی از آن را منتشر کرده که به سینماهای اسکرین‌ایکس اختصاص یافته است؛ تریلر و پوستری که جلوه‌های بصری ناب و چشم‌نوازی را به معرض نمایش می‌گذارد.

Action, Kingdom of the Planet of the Apes, سیاره میمون‌ها

منبع متن: gamefa