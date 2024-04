تیزر فیلم Knox Goes Away با بازی مایکل کیتون و آل پاچینو

به تازگی تیزری برای فیلم Knox Goes Away منتشر شده که صحبت‌های مایکل کیتون و آل پاچینو را نشان می‌دهد. مایکل کیتون پس از سال‌ها بار دیگر روی صندلی کارگردانی نشسته و این بار سکان کارگردانی فیلم Knox Goes Away را در دست داشته است. خود او نیز نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند، […]