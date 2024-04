ویدیوی فصل دوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon

به تازگی ویدیویی از فصل دوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon منتشر شده که تلاش کارول برای پیدا کردن دریل دیکسون را نشان می‌دهد.

شبکه ای‌ام‌سی همچنان در حال گسترش دنیای «مردگان متحرک» است و در همین راستا نیز با پایان سریال The Walking Dead: The Ones Who Live که اخیرا ششمین و آخرین قسمتش پخش شد، با انتشار ویدیویی زمینه را برای پخش فصل دوم سریال دیگری از این فرنچایز مهیا کرده است.

شبکه ای‌ام‌سی به تازگی ویدیویی از فصل دوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon منتشر کرده است، سریالی که اکنون عنوان The Book of Carol را نیز دارد. در این فصل تازه، دریل دیکسون با بازی نورمن ریدوس همچنان به ماجراجویی‌های خودش ادامه می‌دهد و این در حالی است که کارول پلتیر با بازی ملیسا مک‌کارتی به دنبال پیدا کردن دریل دیکسون است. این تیزر را در ادامه می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید.

در ابتدای این ویدیوی تازه منتشر شده از فصل دوم سریال «مردگان متحرک: دریل دیکسون»، دریل به همراه گروهی از بازمانده‌ها در کمین جنت با بازی آنا چریر است و با اینکه نقشه آن‌ها در ابتدا به خوبی پیش نمی‌رود اما دریل پا پیش می‌گذارد و جلوی آن‌ها را می‌گیرد.

کارول نیز در جستجوی خودش برای پیدا کردن دریل به کمپی می‌رسد که دریل دیکسون از آنجا ربوده شده است. او در ابتدا رویکردی خوب را پیش می‌گیرد اما در ادامه او برای اینکه بتواند پاسخ سوالات خودش را به دست بیاورد، به زور متوسل می‌شود.

فصل دوم سریال «مردگان متحرک: دریل دیکسون» در تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خواهد شد ولی هنوز تاریخ دقیقی برای آن تعیین نشده است.

منبع: Collider