اعلام نام بازیگران بازسازی فیلم The War of the Roses

از بازیگران بازسازی فیلم کمدی سیاه The War of the Roses رونمایی شده که شاهد همکاری بندیکت کامبربچ و الیویا کلمن با یکدیگر هستیم.

فیلم درام و کمدی سیاه The War of the Roses (جنگ رزها) یکی از آثار جذاب دهه ۱۹۸۰ میلادی به شمار می‌رود که توسط دنی دویتو کارگردانی شده است. در موج بازسازی فیلم‌های نمادین و قدیمی تاریخ سینما، جی روچ نیز دست به کار شده تا در همکاری با بازیگران مطرح و شناخته‌ای همچون الیویا کلمن و بندیکت کامبربچ روایت مدرنی از ساخته دنی دویتو را به ارمغان بیاورد.

این فیلم حول محور زوجی جریان دارد که علی‌رغم برخورداری از زندگی به ظاهر موفق و دوست داشتنی اما در باطن با یکدیگر رقابت دیوانه‌واری داشته و کینه عمیقی بینشان درمی‌گیرد که زمینه فروپاشی زندگی مشترک آن‌ها را فراهم می‌کند. کارگردان آثاری نظیر Bombshell و Trumbo با فیلم‌نامه‌ای از تونی مک‌نامارا این بازسازی را تولید خواهد کرد؛ تونی مک‌مارایی که سابقه نگارش فیلم‌نامه آثاری همچون Poor Things و The Great را در کارنامه خود داشته است.

این بازسازی که توسط کمپانی فیلم‌سازی سرچ‌لایت تولید می‌شود، واکنش مدیرش را در پی داشته و او The War of the Roses را اثر کمدی جذابی خطاب کرده که ذات و ویژگی‌های درونی انسان را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

در حال حاضر تاریخ اکرانی برای فیلم The War of the Roses اعلام نشده است.

منبع: ورایتی