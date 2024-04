در چهاردمین روز از بهار طبیعت مروری می‌کنیم بر یکی از خاص‌ترین فیلم‌های ژانر ووشیا، یعنی Hero.

ووشیا که در زبان چینی به معنی “هنرهای رزمی و جوانمردی” است؛ یکی از مهم‌ترین سبک‌های ادبیات چین است که در آن با المان‌های فانتزی، ماجراها و داستان‌هایی عبرت‌آموز از قهرمانان این سرزمین در گذشته‌ی دور و مبارزات و جنگ‌های آنان را روایت می‌کند. ووشیا به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی چین به سایر مدیوم‌ها همچون سینما و تئاتر نیز راه پیدا کرده است و بخش مهمی از تولیدات سینمایی کشور چین، هنگ‌کنگ و تایوان را آثاری با چنین مضمونی تشکیل می‌دهند.

امروزه ووشیا با سینمای اکشن گره خورده است و بیش‌تر به عنوان زیرسبکی شرقی از فیلم‌های اکشن شناخته می‌شود. همانند عموم فیلم‌های اکشن، عمده‌ی هدف این آثار سرگرم کردن مخاطب و خلق لحظاتی هیجان‌انگیز برای طرفداران هنرهای رزمی بوده که باعث می‌شود سایر ابعاد هنری و سینمایی این آثار برای سازندگان و مخاطبان کم اهمیت جلوه کنند.

با این حال آثاری در سینمای ووشیا وجود دارد که بسیار فراتر از یک فیلم اکشن با محوریت هنرهای رزمی هستند و به معنای واقعی می‌توان آن‌ها را یک اثر هنری تلقی کرد. آثاری که خلق آن‌ها صرفاً برای سرگرمی مخاطب نبوده و کارگردان از ووشیا به عنوان بستری برای هدف والاتر بهره گرفته است.

با این مقدمه به سراغ معرفی فیلم Hero (قهرمان) محصول سال ۲۰۰۲ و به کارگردانی ژانگ ییمو می‌رویم که به طور قطع می‌توان آن را در کنار The Flowers of War (گل‌های جنگ) و House of The Flying Daggers (خانه‌ی خنجرهای پران) زمره‌ی برجسته‌ترین آثار این کارگردان مشهور چینی به شمار آورد.