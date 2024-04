مدت زمان فیلم Kingdom of the Planet of the Apes مشخص شد

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes قرار است طولانی‌ترین فیلم این فرنچایز باشد.

فیلم‌های بلاک‌باستری دنیای سینما روز به روز سعی دارند تا حد و مرزهای خودشان را گسترش بدهند و با مدت زمان بیشتر خودشان، بیننده‌ها را بیشتر در سینماها نگه دارند. حالا فیلم جدید فرنچایز «سیاره میمون‌ها» نیز قرار است همین کار را انجام بدهد.

فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» یکی از فیلم‌های بسیار مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را وس بال در دست داشته و اتفاقات آن ۳۰۰ سال پس از پایان سه‌گانه قبلی جریان دارد و قرار است سه‌گانه جدیدی را در این مجموعه شروع کند و آینده بشریت و این میمون‌های باهوش را به نمایش بگذارد.

به تازگی آشکار شده که فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» ۱۴۵ دقیقه یا دو ساعت و ۲۵ دقیقه زمان دارد و همین نیز آن را به طولانی‌ترین فیلم در این مجموعه تبدیل می‌کند. سه‌گانه مدرن و قبلی این فرنچایز با فیلم Rise of the Planet of the Apes در سال ۲۰۱۱ شروع شد که ۱۰۵ دقیقه زمان داشت.

دنباله آن در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز تحت عنوان Dawn of the Planet of the Ape با مدت ۱۳۰ دقیقه توانست داستان را بیشتر گسترش بدهد. سومین فیلم نیز در سال ۲۰۱۷ با عنوان War for the Planet of the Apes اکران شد که ۱۴۰ دقیقه زمان داشت.

فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» قرار است در تاریخ ۱۰ ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: collider