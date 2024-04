Horizon Forbidden West به لطف نسخه PC در فهرست هفتگی پرفروش‌ترین عناوین ایالات متحده قرار گرفت

در هفته قبل از انتشار برای رایانه‌های شخصی، نام Horizon Forbidden West حتی در فهرست ۱۰۰ بازی پرفروش ایالات متحده قرار نداشت. نیمه‌ آخر ماه مارس برای صنعت ویدیو گیم در سال ۲۰۲۴ پرثمر بود. بازی‌هایی مانند Dragon’s Dogma 2 ،Rise of the Ronin ،Princess Peach: Showtime و Alone in the Dark همگی در بازه […]