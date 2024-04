شرکت بلیزارد (Blizzard) اعلام کرده است که از هوش مصنوعی به منظور تولید محتوا برای بازی World of Warcraft استفاده نمی‌کند.

آقای جان هایت (John Hight)، مدیر فرنچایز Warcraft، در مصاحبه با IGN اظهار داشت در حالی که بلیزارد از یادگیری ماشین برای انجام کارهایی مانند تلاش برای قرار دادن زره‌های گوناگون بر روی نژادها و کلاس‌های مختلف بازی استفاده کرده که ممکن است دست و پا گیر باشند، اما المان‌های هنری‌ World of Warcraft همچنان توسط هنرمندان واقعی ساخته می‌شوند.

وی در این باره می‌گوید:

ما از یادگیری ماشین برای کمک به انجام کارهایی استفاده کرده‌ایم که مردم یا نمی‌توانند انجام دهند یا انجام آن‌ها بسیار دشوار است. به عنوان مثال می‌توان به تناسب زره روی شخصیت‌ها اشاره کرد. هنرمندان ما قبلاً باید از آن عبور می‌کردند و آن را برای شکل انسان می‌ساختند. سپس باید این موارد را برای همه اشکال مختلف بدن، شاخ‌ها، پوزه‌ها، دم‌های بزرگ و همه این‌ها بازسازی می‌کردند. این تنها یک کار جالب برای آن‌ها نیست. چند سال پیش با خود گفتیم: «آیا می‌توانیم از یادگیری ماشینی استفاده کنیم تا حداقل به نقطه‌ای برسیم که ۹۰ درصد کار برای طراحان انجام شود و سپس بتوانند آن را به خوبی تنظیم کنند؟» ما روی آن کار کردیم و به خوبی جواب داد. این امر به ما اجازه داد که زره‌های بسیار متفاوت‌تری بسازیم و هنرمندان آن را دوست داشتند.

هایت درباره این احساس در تیم هنری صحبت می‌کند که هوش مصنوعی به کار گرفته شده به این معنی است که آن‌ها بیکار خواهند شد. او اشاره می‌کند در حالی که استودیو همچنان در حال بررسی چگونگی استفاده از این فناوری برای کمک به توسعه آسان‌تر بازی‌ها است، اما World of Warcraft در حال حاضر از هیچ نوع هوش مصنوعی مولد استفاده نمی‌کند.

من پسر یک مهندس هوانوردی و یک هنرمند خوب هستم. مادرم مهندس هوانوردی و پدرم یک هنرمند خوب بود. بنابراین من این قدردانی را از فرآیند خلاقانه دارم که یک هنرمند در تخیل خود تجربه می‌کند. فکر می‌کنم هنرمندان تیم از این می‌ترسند که هوش مصنوعی برای از کار انداختن آن‌ها به کار گرفته شود و مطمئناً نمی‌خواهند کارشان بدون اجازه آن‌ها یا بدون اعتبار یا هر چیز دیگری مورد استفاده قرار گیرد. همه ما در حال بررسی مسائل مربوط به حقوق و میزان استفاده ما از این فناوری هستیم، اما از آن استفاده نمی‌کنیم. ما از هوش مصنوعی مولد در World of Warcraft استفاده نمی‌کنیم.

بلیزارد در حال حاضر روی توسعه‌ی گسترش‌دهنده The War Within برای World of Warcraft کار می‌کند. اخیراً یک حالت جدید بتل رویال ۶۰ نفره به نام Plunderstorm منتشر شده است که به بازیکنان اجازه می‌دهد برای سرورهای معمولی و همچنین کلاسیک پاداش دریافت کنند.