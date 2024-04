Star Wars: Knights of the Old Republic Remake همچنان در دست توسعه است

توسعه‌دهندگان بازی Star Wars: Knights of the Old Republic Remake می‌گویند تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مطمئن شوند که محصول نهایی از انتظارات موجود فراتر خواهد رفت.

از سه سال پیش تاکنون خبر مهمی از بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic منتشر نشده است. این موضوع کاملاً قابل درک بود؛ زیرا هم گزارش‌ها و هم نظرات مبهم از سوی Embracer Group باعث شدند به نظر برسد که بازی دارای مشکلات توسعه است. سوالات بسیاری از سوی طرفداران و حتی سرمایه‌گذاران مطرح شد و اعضای Embracer Group از صحبت بیشتر در مورد بازی خودداری کردند.

مدتی پیش، جیسون شرایر (Jason Schreier) از رسانه بلومبرگ (Bloomberg) طی گزارشی ادعا نمود که بازی مورد بحث پس از فروش استودیوی Saber Interactive همچنان در حال توسعه است. این گزارش تعجب بسیاری را برانگیخت و افرادی نسبت به صحت آن شک داشتند؛ اما اکنون می‌دانیم که درست بوده.

ربکا ولنتاین (Rebekah Valentine) از IGN با متیو کارچ (Matthew Karch)، مدیرعامل استودیوی Saber Interactive، گفت‌و‌گو کرد و او تأیید نمود که بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic هنوز در حال توسعه است. حتی متیو کارچ ادعا می‌کند که ساخت بازی به خوبی پیش می‌رود و تیم سازنده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مطمئن شوند که محصول نهایی از انتظارات موجود فراتر خواهد رفت.