حضور متحدان رینیرا در تصویر جدید فصل دوم House of the Dragon

تصویر جدیدی از فصل دوم سریال فانتزی و حماسی House of the Dragon منتشر شده که رینیس تارگرین و کورلیس ولاریون را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد.

پس از گذشت ۱ سال نوبت به پخش فصل دوم سریال حماسی و پرهزینه House of the Dragon (خاندان اژدها) رسیده که پیش درآمدی بر مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت محسوب می‌شود. پیش درآمدی اقتباسی از رمان‌های جرج آر. آر. مارتین با حضور بازیگرانی همچون اما دآرسی، مت اسمیت و ریس ایفانز که یک جنگ داخلی ویرانگر را در سرزمین وستروس و به طبع سقوط خاندان تارگرین را به تصویر خواهد کشید.

در فصل دوم شاهد رویارویی جناح سبز و سیاه خواهیم بود که هر یک برای گرفتن انتقام از یکدیگر و تصاحب تاج و تخت همراه با اژدهایانشان تراژدی‌های مرگباری را رقم زده که به مرگ بسیاری از شخصیت‌ها منتهی می‌شود. مهمترین متحد رینیرا تارگرین در جناح سیاه و در طی نبرد رقص اژدهایان زوج رینیس تارگرین و کورلیس ولاریون می‌باشند که از ارتشی عظیم، ناوگان دریایی قدرتمند و اژدهایانی درنده برخوردار هستند.

زوجی که به تازگی تصویرشان در فصل دوم منتشر شده و در ادامه می‌توانید به مشاهده آن‌ها بپردازید. تصویری که اگرچه اطلاعات چندانی در اختیار ما قرار نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد که پیش از برخواستن رینیس تارگرین و اژدهایش به سمت میدان نبرد بوده باشد.

منبع متن: gamefa