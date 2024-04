تیزر جدید فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare با بازی هنری کویل

تیزر منتشر شده از جدیدترین اثر گای ریچی به نام The Ministry of Ungentlemanly Warfare، بر نیروی ویژه‌ی نبردهای چریکی ارتش انگلستان در جنگ جهانی دوم متمرکز است.

فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare (وزارت جنگ ناجوانمردانه)، اقتباسی غیرمستقیم از کتاب Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes in WWII (جنگجویان سری چرچیل: داستان واقعی نیروهای ویژه‌ی جان‌برکف در جنگ جهانی دوم) است.

در جریان جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل نخست‌وزیر وقت انگلستان دستور تشکیل نیروی ویژه‌ای را برای ایجاد خرابکاری در مناطق تحت کنترل آلمان نازی صادر می‌کند. این عملیات که به عملیات Postmaster معروف است؛ باعث ایجاد خرابکاری‌های گسترده در مناطق تحت کنترل نازی‌ها می‌شود و باعث شکست سریع‌تر آن‌ها در این مناطق می‌گردد.

فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare اقتباسی غیرمستقیم و تا حدودی تخیلی از همین وقایع است. هنری کویل ستاره‌ی این اثر در مورد تفاوت‌های فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare با رخدادهای واقعی می‌گوید:

داستان واقعی پایانی خوش‌تر از داستان ما داشت. گای داستانی بسیار هیجان‌انگیز نوشته است؛ اما این مسئله به معنی اجرای چیزی شبیه به یک عملیات انتحاری توسط این گروه چریکی است. هیچ امکانی برای زنده‌ماندن آن‌ها وجود نداشت؛ با این حال آن‌ها گفتند: “بیایید شانس خود را امتحان کنیم. این افراد به اندازه کافی دیوانه هستند. ما آن‌ها را از جوخه‌ی‌شان خارج می‌کنیم و به آن‌ها آموزش می‌دهیم و آن‌ها را به نبرد می‌فرستیم و اگر نشد در میانه‌ی کار عملیات را متوقف می‌کنیم.” با تمام این اوصاف، آن‌ها عملیاتشان را با موفقیت انجام دادند و روند جنگ را با یک مأموریت تغییر دادند. بدون آن‌ها آمریکایی‌ها هرگز وارد جنگ نمی‌شدند.

شما می‌توانید جدیدترین تیزر منتشر شده از فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare را در بخش زیر تماشا کنید.

فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare به کارگردانی گای ریچی و بر اساس فیلمنامه‌ای از پاول تماسی، آرش عامل، اریک جانسون و گای ریچی توسعه یافته است. از بازیگران این اثر می‌توان به هنری کویل، هنری گلدینگ، ایزا گونزالس و آلن ریچسون اشاره کرد.

فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین ۱۴۰۳) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

منبع: کولایدر