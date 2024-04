جاناتان نولان: موفقیت The Last of Us به ساخت سریال Fallout کمک کرد

به تازگی جاناتان نولان اظهار داشته که موفقیت سریال The Last of Us باعث شده تا سریال Fallout نیز ساخته شود.

سریال «فال‌اوت» یکی از مورد انتظارترین سریال‌های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که بر اساس مجموعه بازی‌هایی به همین نام ساخته شده و جاناتان نولان نیز یکی از افرادی است که در پشت صحنه مسئولیت ساخت این سریال اقتباسی را برعهده دارد و به تازگی درباره آن صحبت کرده است.

جاناتان نولان به تازگی آشکار کرده که اقتباس ساخته شده بر اساس باز‌ی‌های The Last of Us که در شبکه اچ‌بی‌او توانست به موفقیت دست پیدا کند، راه را برای ساخت سریال اقتباسی Fallout هموار کرده است. جاناتان نولان در مصاحبه خودش بیان کرده که قبل از پخش سریال «آخرین بازمانده از ما» سطح استاندارد مشخصی برای این آثار اقتباسی وجود نداشت. او گفته:

من بسیار خوشحال شدم وقتی من و تاد هاوارد برای اولین بار برای نهار با هم ملاقات داشتیم و درباره ساخت این پروژه صحبت کردیم. در آن زمان، سطح این آثار اقتباسی بالا نبود و حتی اصلا وجود نداشت، به خصوص در دنیای سریال. وقتی می‌خواهید اقتباسی از یک بازی اول شخص بسازید، برخی از افراد در استودیوها فکر می‌کنند که باید این اقتباس نیز به صورت اول شخص باشد. اول شخص بودن بیشتر مربوط به دنیای بازی است و نمی‌توان آن را به خوبی در دنیای سینما و سریال اقتباس کرد. همیشه اولین بودن بسیار خوب است اما وقتی کسی اثری به خوبی سریال The Last of Us می‌سازد، کار را آسان‌تر می‌کند چراکه ناگهان همه متوجه پتانسیل و امکان‌های پروژه‌های این چنینی می‌شوند.

کریستوفر نولان همچنین بیان کرده که جای دادن درون مایه بازی‌ها در این سریال نقشی بسیار مهم و کلیدی دارد تا این بازی‌ها به خوبی در دنیای سریال به نمایش در بیاید. درون مایه فرنچایز «فال‌اوت» ترکیبی منحصربه‌فرد از طنز تلخ، جدیت پساآخرالزمانی و نوستالژی آینده محور است و باید دید که سازندگان چطور آن را در این سریال جای داده‌اند.

تمام قسمت‌های فصل اول سریال «فال‌اوت» در تاریخ ۱۱ آوریل سال ۲۰۲۴ (پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳) روی سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش خواهند شد.

منبع: collider