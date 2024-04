Tameem Antoniades، یکی از بنیان‌گذاران استودیوی Ninja Theory، شرکت را ترک کرده است.

در بازدید اخیر Polygon از کمبریج بریتانیا برای پیش‌نمایش Hellblade 2، این رسانه ادعا کرد که هیچ نشانه یا اشاره‌ای به Tameem Antoniades که قبلاً مدیر خلاقیت شرکت بوده، وجود ندارد. سخنگوی ایکس باکس که صاحب این استودیو است، بعداً به سایت مذکور اعلام نمود که Tameem Antoniades دیگر در شرکت مشغول به فعالیت نیست.

Tameem Antoniades علاوه بر اینکه روی بازی‌های متعددی در استودیوی Ninja Theory کار کرده، به عنوان نویسنده و کارگردان عناوین دیگری مانند Heavenly Sword ،Slaved: Odyssey to the West ،DmC: Devil May Cry و Hellblade: Senua’s Sacrifice نیز فعالیت نموده است.

او در مراحل اولیه ساخت Hellblade 2 حضور داشت؛ اما اکنون بازی توسط سه مدیر خلاق دیگر هدایت می‌شود: کارگردان هنری محیط، دن آتول (Dan Attwell)، کارگردان جلوه‌های بصری، مارک اسلیتر-تانستیل (Mark Slater-Tunstill) و کارگردان صوتی، دیوید گارسیا (David Garcia). شرکت Microsoft و استودیوی Ninja Theory بازی Hellblade 2 را در کنار کنسول ایکس باکس سری ایکس در سال ۲۰۱۹ معرفی کردند.

شرکت‌های مذکور اخیرا اعلام نمودند که Hellblade 2 در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ (۱ خرداد ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. آن‌ها همچنین تایید کردند که این بازی فقط دیجیتالی خواهد بود. قیمت آن ۵۰ دلار است و به اندازه نسخه قبلی خود که تقریباً هشت ساعت طول می‌کشید تا تمام شود، گیم‌پلی دارد.