همراهان به یاد ماندنی بازی های ویدیویی

زندگی بدون همراه نمی‌شود؛ به همین دلیل نیز همراهان در بازی های ویدیویی نقش مهمی دارند. ما از تنهایی بدمان می‌آید. در اکثر بازی‌های مورد علاقه‌مان یک همراه را در کنار خود داشته‌ایم. حالا این همراه یا آفریده سازندگان بازی بوده یا آنکه دوست خودمان است و با آن به صورت Co-op در یک تجربه لذت‌بخش غوطه‌ور می‌شویم. البته استثنائات بی‌شماری هم وجود دارند؛ مثل مکس پین که اصولاً فلسفه‌اش در این است که همراه مرده باشد و تک و تنها برای او بجنگیم.

گاهی جایِ همراه را شخص دیگری می‌گیرد؛ مثل الی در The Last of Us. بعضی اوقات همراه می‌شود هدف و هر کجا که او باشد، باید رفت؛ مثل کلمنتاین در The Walking Dead. گاهی نیز باید همراه را نجات داد و از او محافظت کرد؛ مثل الیزابت در Bioshock Infinite. بعضی اوقات همراه وجود دارد تا حرف بزند و شوخی کند؛ مثل ویتلی در Portal 2 که البته بعداً به دشمن ما تبدیل می‌شود و جایش را گلادوس می‌گیرد. پرداختن به شخصیت همراه استادی می‌خواهد؛ چرا که همراه بخشی از شخصیت‌‌پردازی قهرمان بازی را شکل می‌دهد. در ادامه، به مهم‌ترین و به یادماندنی‌ترین همراهان در بازی‌های ویدیویی می‌پردازیم و ظرافت‌های شخصیت‌‌پردازی آن‌ها را با ذکر چند نمونه شرح می‌دهیم.

The Last of Us – Ellie

