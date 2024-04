به گفته‌ یک افشاگر، سیاست شرکت Sony در قبال زمان بین معرفی و انتشار بازی‌ها دست‌خوش تغییر شده.

معرفی بازی‌های ویدیویی چندین سال قبل از عرضه، کاملاً رایج است؛ به عنوان نمونه، بازی Elden Ring سه سال قبل از عرضه معرفی شد. بازی Cyberpunk 2077 نیز در سال ۲۰۱۳ معرفی گشت؛ یعنی هفت سال قبل از انتشار نهایی آن.

Sony نیز از همین رویه پیروی می‌کرد. برای درک بهتر موضوع، بازی The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۶ معرفی شد و چهار سال بعد از آن عرضه گردید. طبق گفته‌ یک افشاکننده، این رویه با رهبری جدید در حال تغییر است. افشاگری با نام مستعار Silknigth می‌گوید که پلی استیشن اکنون به دنبال بازه‌ زمانی حداکثر دو ساله بین معرفی و عرضه‌ یک بازی است. آثار اخیر پلی استیشن مانند Marvel’s Spider-Man 2 و God of War Ragnarok این الگو را دنبال می‌کنند. هر دوی این بازی‌ها دو سال قبل از آماده شدن معرفی شدند.

از طرف دیگر، مورد انتظارترین بازی بعدی پلی‌ استیشن، یعنی Stellar Blade، در سال ۲۰۱۹ معرفی شد. اگر حرف‌های این افشاگر درست باشد، این بازی یکی از آخرین نمونه‌های چنین استراتژی بازاریابی خواهد بود. پیش از این، هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) در مورد روند اخیر چرخه‌های بازاریابی کوتاه‌تر اظهار نظر کرد و گفت که آن‌ها هیجان پیش‌بینی پروژه‌ها را از بین می‌برند. با این حال، Sony به عنوان ناشر، احتمالاً این روش را کارآمدتر می‌داند.

این افشاگر همچنین گفت که بازی جدیدی از استودیوی Sucker Punch Productions قرار است امسال عرضه شود. این بازی به طور کلی انتظار می‌رود Ghost of Tsushima 2 باشد؛ اگرچه ما از بازگشت غیرمنتظره‌ Infamous نیز استقبال می‌کنیم. به گفته‌ Silknigth، قرار بود این بازی سال گذشته معرفی شود؛ اما احتمالاً به دلیل این سیاست جدید، به تعویق افتاده است.