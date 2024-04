ویدیوی فیلم Fly Me to the Moon + تریلر به زودی

فیلم Fly Me to the Moon در ژانر عاشقانه است که در آن چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

فیلم Anyone But You با بازی سیدنی سوئینی و گلن پاول ثابت کرد که بینندگان همچنان از تماشای فیلم‌های کمدی عاشقانه لذت می‌برند و حالا نیز فیلم جدیدی در این سبک ساخته شده که با هنرنمایی اسکارلت جوهانسون و چنینگ تیتوم است و آن‌ها قرار است این سبک را ارتقا بدهند.

این اثر سینمایی فیلم Fly Me to The Moon نام دارد که به تازگی کمپانی سونی ویدیویی از آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. در ادامه می‌توانید این ویدیوی تازه منتشر شده را مشاهده کنید. در این ویدیو، اسکارلت جوهانسون با چنینگ تیتوم تماس می‌گیرد و این دو نوید می‌دهند که تریلر این اثر به زودی منتشر خواهد شد.

اولین تریلر رسمی برای این اثر سینمایی قرار است در روز دوشنبه ۸ آوریل پخش شود و نیم نگاهی به درون این اثر دلنشین و عاشقانه را برای مخاطبان به نمایش بگذارد. در حال حاضر جزئیات بیشتری در رابطه با داستان این فیلم در دست نیست اما گفته شده که اتفاقات این فیلم در دهه شصت میلادی و در جریان رقابت فضایی جریان دارد.

از جمله دیگر بازیگرانی که در این فیلم هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به جیم راش، ری رومانو و وودی هارلسون اشاره کرد. سکان کارگردانی این فیلم عاشقانه را نیز گرگ بارلانتی در دست دارد، کسی که قبلا Love, Simon را ساخته است و یکی از تهیه‌کننده بسیاری از سریال‌های Arrowverse بوده است.

این اثر سینمایی قبلا با عنوان Project Artemis بود و قرار است داستانی عاشقانه با هنرنمایی این دو بازیگر را به نمایش در بیاورد، بازیگرانی که سعی دارند از نقش‌های قبلی خودشان اندکی فاصله بگیرند. اولین تریلر این اثر سینمایی در روز دوشنبه هفته آینده منتشر می‌شود و خود فیلم نیز در تاریخ ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳) به روی پرده سینماها می‌آید.

منبع: collider