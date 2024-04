Call of Duty: Vanguard بیش از ۳۰ میلیون نسخه فروخته است

دقایقی پیش، اعلام شد که عنوان Vanguard از فرنچایز Call of Duty، تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نسخه فروخته است.

Call of Duty: Vanguard یک بازی شوتر اول‌شخص بوده که توسط استودیوی Sledgehammer Games توسعه یافت و شرکت آمریکایی Activision آن را منتشر کرد. بازی مورد بحث در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۴ آبان ۱۴۰۰) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ویندوز، ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شد. Call of Duty: Vanguard هجدهمین قسمت از سری Call of Duty است.