نقد و بررسی بازی !South Park: Snow Day

دو عنوان اول از مجموعه بازی‌های South Park یعنی The Stick of Truth و The Fractured But Whole را می‌توان از جنجالی‌ترین، عجیب‌ترین و بهترین بازی‌های نقش آفرینی نوبتی دانست. عناوینی بسیار سرگرم کننده، غنی و جالب توجه که سخت می‌شود از یاد بردشان! اخیرا بازی جدیدی از این مجموعه عرضه شده است به نام !South Park: Snow Day که برخلاف The Stick of Truth، توسط استودیوی خوش‌نام Obsidian ساخته نشده و استودیوی کمتر شناخته شده‌ای به نام Question، ساخت آن را بر عهده داشته. سبک دو بعدی و نقش آفرینی نوبتی جای خود را به یک بازی سوم شخص اکشن ماجراجویی داده که منجر به ایجاد تفاوتی چشمگیر با دو بازی محبوب اول شده است. آیا این تغییرات بنادین در بازی، توانسته‌اند یک بازی خوب و قابل قبول درخور نام این مجموعه را ایجاد کنند یا خیر.

یکی از چیزهایی که دو بازی The Stick of Truth و The Fractured But Whole را بسیار جالب توجه و دوست داشتنی کرده بود، وفاداری به سبک گرافیکی مجموعه انیمیشن‌های South Park بود. علاوه بر آن، محتوای بزرگسالانه و بی‌پرده این مجموعه حفظ شده بود و Obsidian با خلاقیت خاص خود توانسته بود تجربه‌ای غنی از این بازی فراهم آورد. پس از معرفی South Park: Snow Day در آگوست ۲۰۲۳ که دنباله‌ای مستقیم بر دو عنوان نام برده بود، انتظارات از این بازی بسیار بالا رفت.

هر چقدر که دو عنوان نخست حس بودن در یک اپیزود از مجموعه انیمیشن‌های South Park را القاء می‌کردند، بازی جدید تجربه‌ای کاملا متفاوت به شمار می‌رود. سه بعدی بودن این بازی و مبارزات همزمان آن، فرسنگ‌ها با سبک نقش آفرینی نوبتی دو بعدی دو عنوان نخست، فاصله دارند. از دلایلی که سازندگان بازی برای سه بعدی کردن عنوان جدید نام بردند، به تجربه چند نفره بازی برمی‌گردد. آن‌ها در صدد آن بودند که شما و دوستانتان در قامت چهار شخصیت این بازی قرار بگیرید و به کمک یکدیگر، دشمنانتان را شکست دهید. پیاده کردن چنین ایده‌ای در یک بازی دو بعدی، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد، از این رو، آن‌ها بازی را سه بعدی ساختند.

PC ، Playstation ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox Series X/S ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی

Question, South Park, South Park: Snow Day, THQ

منبع متن: gamefa