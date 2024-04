تریلر داستانی بازی Star Wars Outlaws روی کانال یوتیوب Ubisoft قرار گرفته و شمارش معکوس آن پخش در ۹ آوریل (۲۱ فروردین)، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران را تایید می‌کند.

در بخش توضیحات ویدیو، چنین آمده است:

اولین بازی جهان باز Star Wars را تجربه کنید که در بازۀ زمانی بین رویدادهای The Empire Strikes Back و Return of the Jedi روایت می‌شود.

سیاره‌های منحصر به فرد در سرتاسر کهکشان را کاوش کنید. در نقش Kay Vess قرار بگیرید که در کنار همراهش، Nix، به دنبال آزادی و یک زندگی جدید است. بجنگید، سرقت کنید و فراتر از سازمان‌های جرم و جنایت کهکشانی، تحت تعقیب قرار بگیرید!