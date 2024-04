گزارش: Starfield در سال گذشته به یک رکورد منحصر به فرد در تعداد بازیکنان دست یافت

طبق گزارش اخیر منتشر شده توسط Newzoo، بازی Starfield طی سال ۲۰۲۳ یک رکورد منحصر به فرد در تعداد بازیکنان به دست آورده است.

این گزارش نگاهی به وضعیت صنعت بازی در سال ۲۰۲۳ دارد و در بخشی از آن به ۱۰ عنوان برتر در هر پلتفرم اصلی از نظر متوسط تعداد بازیکنان ماهانه اشاره شده که نکات جالبی را نشان می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که Starfield تنها بازی تک‌نفره‌ای است که با میانگین تعداد بازیکنان ماهانه در سال گذشته، در بین ۱۰ عنوان برتر پلی‌ استیشن، ایکس‌ باکس و PC قرار گرفت.

همچنین گفته شده که Starfield تنها فرنچایز جدید بوده که یکی از رتبه های برتر را به خود اختصاص داد. هر بازی دیگری که در این فهرست ۱۰ عنوان برتر قرار گرفت، یک اثر چندنفره یا کواپ بوده و به طور شگفت‌انگیزی، میانگین سنی این بازی‌ها بیش از هفت سال است.

در گزارش Newzoo مشخص شد که در سال گذشته، عناوین سرویس محور همچنان در صنعت بازی سلطه داشته‌اند. بازی Fortnite در پلتفرم‌های اصلی بالاترین میانگین بازیکنان ماهانه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد و پس از آن عناوینی مانند Call of Duty، GTA و Roblox در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین بازی‌هایی مانند Counter-Strike، League of Legends، Rainbow Six Siege، Apex Legends و Rocket League حضور دارند.

بازی Starfield یک نمونه برجسته در میان این فهرست‌ها محسوب می‌شود که داده‌های آن از ۳۷ بازار در سراسر جهان گرفته بود. این بازی تنها بازی انحصاری تک نفره بود که توانست به لیست ۱۰ بازی برتر در مقیاس جهانی برسد که احتمالاً به لطف عرضه‌ی بازی در روز اول انتشار بر روی Game Pass بوده است. اثر مذکور در مجموع رتبه‌ی هشتم این لیست را از آن خود کرد و بین عناوین Rocket League و Apex Legends قرار گرفت.

Starfield هم‌اکنون بر روی ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. بسته‌الحاقی این بازی تحت عنوان Shattered Space قرار است در سال جاری میلادی منتشر شود.