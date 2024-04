دقایقی پیش، رسانه The Verge گزارش داد که شوکیس بعدی Xbox در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد.

به گفته این رسانه و منابع داخلیش، ایکس باکس در شوکیس مورد بحث از نسخه جدید Gears و نسخه جدید Call of Duty رونمایی خواهد کرد. همچنین در این شوکیس شاهد نمایش و تاریخ عرضه عناوینی همچون Indiana Jones and the Great Circle ،Microsoft Flight Simulator 2024 و Avowed خواهیم بود.

رسانه The Verge اعلام کرده منابع آشنا با برنامه‌های Microsoft به آن‌ها گفته‌اند که این شرکت همچنان به ارزیابی بازی‌های انحصاری ایکس باکس که برای پلی استیشن عرضه می‌شوند، ادامه خواهد داد. به گفته این منابع، Sea of Thieves یک آزمایش کلیدی برای اینکه آیا بازی‌های دیگر ممکن است به پلی استیشن ۵ یا نینتندو سوییچ راه پیدا کنند، خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در آینده با ما همراه باشید.