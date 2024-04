درخشش سریال The Last of Us در مراسم جایزه برتر انتخاب منتقدین

در بحبوحه برگزاری جشنواره جایزه برتر انتخاب منتقدین، سریال The Last of Us و بازیگرانی همچون پدرو پاسکال و تام کروز حسابی خوش درخشیده‌اند.

شگفتی‌سازی آثار سینمایی و تلویزیونی سال ۲۰۲۳ میلادی تمامی نداشته و همچنان در جشنواره‌های مختلف شاهد درخشش و کسب جوایز مختلفی از سوی این آثار هستیم. به تازگی نیز در بحبوحه برگزاری چهارمین دوره مراسم جایزه برتر انتخاب منتقدین، ستارگان مشهور هالیوود همچون تام کروز، پدرو پاسکال و اما استون موفق به کسب جوایزی ارزشمند و به یاد ماندنی شده‌اند.

جوایز این مراسم که آثار مخاطب پسند ژانرهای مختلف سینما و تلویزیون را هدف قرار می‌دهد، طیف گسترده‌ای از آثار را شامل می‌شود که نه تنها مخاطبین، بلکه با تحسین منتقدین و رسانه‌های خبری و سرگرمی نیز مواجه شده‌اند. فیلم‌هایی نظیر Godzilla: Minus One (گودزیلا منفی یک)، Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ) و Talk to Me (با من حرف بزن) که هر یک با بازخوردهای به شدت مثبتی از سوی بینندگانشان مواجه شده و هر یک ۲ جایزه را به خود اختصاص دادند.

در حوزه بازیگری آثار سینمایی باید گفت که تام کروز و ربکا فرگوسن به سبب ایفای نقش در فیلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One و اما استون و مارک رافلو برای نقش آفرینی در فیلم Poor Things (بیچارگان) مورد تحسین قرار گرفتند.

حال به سراغ مدیوم تلویزیون رفته و با اقتباس پرهزینه و جاه‌طلبانه The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) ساخته شبکه HBO مواجه می‌شویم که عملاً رکورد و موفقیتی نبوده که به نام خود نزده باشد. مجموعه تلویزیونی جذابی که ۷ جایزه از جمله بهترین اثر ساخته شده در ژانر ترسناک را به خود اختصاص داد و ستارگانش یعنی پدرو پاسکال و بلا رمزی نیز هر کدام ۲ جایزه را کسب نمودند. ملانی لینسکی نیز که در این اقتباس پسا_آخرالزمانی ایفای نقش شخصیت کتلین را بر عهده داشت، با تحسین به عنوان بهترین شرور مواجه شد.

در ادامه می‌توانید به مشاهده لیست برندگان در شاخه‌های مختلف بپردازید. توجه داشته باشید که مراسم جایزه برتر انتخاب منتقدان تفاوت‌های چشمگیری با دیگر جشنواره‌های هالیوود داشته و در یک شاخه مشابه می‌توان شاهد چندین برنده بود. همچنین باید بدانید که شاخه “ابرقهرمانی” شامل اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از کتاب‌های کمیک و یا بازی‌های ویدیویی می‌شود.

بهترین فیلم اکشن: John Wick: Chapter 4

بهترین بازیگر مرد فیلم اکشن: تام کروز در Mission: Impossible – Dead Reckoning

بهترین بازیگر زن فیلم اکشن: ربکا فرگوسن در Mission: Impossible – Dead Reckoning

بهترین فیلم ابرقهرمانی: Spider-Man: Across the Spider-Verse

بهترین بازیگر مرد فیلم اکشن: مایکل فاسبندر در The Killer

بهترین بازیگر زن فیلم ابرقهرمانی: ایمان ولانی در The Marvels

بهترین فیلم ترسناک: Talk to Me

بهترین بازیگر مرد فیلم اکشن: نیکلاس کیج در Dream Scenario

بهترین بازیگر زن فیلم ترسناک: سوفی وایلد در Talk to Me

بهترین فیلم علمی تخیلی/فانتزی: Godzilla Minus One

بهترین بازیگر مرد فیلم علمی تخیلی/فانتزی: مارک رافلو در Poor Things

بهترین بازیگر زن فیلم علمی تخیلی/فانتزی: اما استون در Poor Things

بهترین شرور فیلم: گودزیلا در Godzilla Minus One

بهترین سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی اکشن: Reacher

بهترین بازیگر مرد سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی اکشن: ادریس البا در Hijack

بهترین بازیگر زن سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی اکشن: زوئی سالدانا در Special Ops: Lioness

بهترین سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ابرقهرمانی: The Last of Us

بهترین بازیگر مرد سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ابرقهرمانی: پدرو پاسکال در The Last of Us

بهترین بازیگر زن سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ابرقهرمانی: بلا رمزی در The Last of Us

بهترین سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ترسناک: The Last of Us

بهترین بازیگر مرد سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ترسناک: پدرو پاسکال در The Last of Us

بهترین بازیگر زن سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی ترسناک: بلا رمزی در The Last of Us

بهترین سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی علمی تخیلی/فانتزی: Black Mirror: Joan Is Awful

بهترین بازیگر مرد سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی علمی تخیلی/فانتزی: جرل جروم در I’m a Virgo و کرت راسل در Monarch: Legacy of Monsters

بهترین بازیگر زن سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی علمی تخیلی/فانتزی: انی مورفی در Black Mirror: Joan is Awful

بهترین شرور سریال، سریال کوتاه و یا فیلم تلویزیونی: ملانی لیسنکی در The Last of Us

منبع: ورایتی