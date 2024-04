گزارش: Call of Duty: Black Ops Gulf War در رویداد ایکس باکس معرفی خواهد شد

اطلاعات جدید به دست آمده نشان می‌دهد که بازی Call of Duty: Black Ops Gulf War در ماه ژوئن و طی رویداد ویژه‌ی ایکس باکس معرفی خواهد شد.

این گزارش توسط تام وارن (Tom Warren) از وبسایت The Verge منتشر شده است. با این حال طبق گفته‌ی رسانه‌ی Insider Gaming، در حال حاضر قرار است Call of Duty: Black Ops Gulf War قبل از رویداد ایکس باکس و به شیوه‌ای سنتی تر و خارج از Warzone رونمایی شود. از سال ۲۰۲۰ به بعد، عناوین قبلی Call of Duty به عنوان یک رویداد زنده در این بازی بتل رویال رایگان معرفی شده‌اند که میلیون‌ها بازیکن را در طول این رویداد جذب می‌کند.

گفته شده است که بازی Black Ops Gulf War پیش از رویداد Summer Games Fest در ماه ژوئن رونمایی خواهد شد. این شوکیس احتمالاً شامل نمایش قسمتی از کمپین بازی باشد و انتظار می‌رود در ماه آگوست، از بخش چندنفره و زامبی‌ آن رونمایی شود.

طبق گزارش‌های قبلی، بازی Call of Duty: Black Ops Gulf War قرار است در ماه اکتبر امسال منتشر شود. ظاهراً این اثر دارای یک کمپین جهان باز می‌باشد که توسط استودیوی Raven Software توسعه یافته است. استودیوی تری‌آرک (Treyarch) نیز روی بخش چندنفره و زامبی آن کار می‌کند.

بر اساس گزارش اخیر The Verge، رویداد بعدی ایکس باکس قرار است در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) برگزار شود. گفته می‌شود در رویداد مذکور بازی Gears 6 معرفی خواهد شد و شاهد نمایش عناوینی مانند Indiana Jones and the Great Circle ،Microsoft Flight Simulator 2024 و Avowed خواهیم بود.