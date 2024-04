بازیگران نقش اصلی سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight پیش‌درآمد سریال Game of Thrones مشخص شدند.

شبکه اچ‌بی‌او به تازگی اعلام کرده است که پیتر کلافی قرار است در پیش‌درآمد جدید سریال «بازی تاج و تخت» یعنی سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight نقش شخصیتی به نام دانک را بازی کند و در کنار او نیز دکستر سول انسر نیز نقش اگ را بازی خواهد کرد.

این شخصیت‌های جوان بعدا تبدیل به برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ وستروس یعنی سر دانکن بلند قد فرمانده افسانه‌ای محافظان پادشاه و شاه ایگون پنجم تارگرین تبدیل می‌شوند. این سریال تازه بر اساس سه کتاب از مجموعه کتاب‌هایی نوشته جورج آر آر مارتین به نام کتاب The Hedge Knight محصول سال ۱۹۹۸، کتاب The Sworn Sword محصول سال ۲۰۰۳ و کتاب The Mystery Knight محصول سال ۲۰۱۰ میلادی است.

این سریال داستان این دو شخصیت جوان را روایت می‌کند که با یکدیگر به سفرها می‌روند و در این ماجراجویی‌های مهیج نیز شاهزاده ایگون پنجم به صورت مخفیانه دانکن را همراهی می‌کند. این اثر اقتباسی حدود ۹۰ سال قبل از رویدادهای سریال «بازی تاج و تخت» و حدود یک قرن پس از رویدادهای سریال House of the Dragon جریان دارد.

پیتر کلافی بیشتر به خاطر حضور در سریال Bad Sisters محصول سال ۲۰۲۲ و همچنین سریال Wreck محصول همان سال شناخته می‌شود. او قرار است در فصل سوم سریال Vikings: Valhalla محصول سرویس آنلاین نتفلیکس نیز نقش‌آفرینی کند و همچنین در مقابل کیلین مورفی در فیلم Small Things Like These حضور داشته باشد.

با انتخاب بازیگران این سریال تازه از دنیای «بازی تاج و تخت»، دومین نسخه فرعی از این سریال نیز به مرحله ساخت نزدیک شده ولی هنوز تاریخ شروع تولید و پخش آن مشخص نشده است.

منبع: comicbook