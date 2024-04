۲۰ بازی معمایی برتر که می‌توانید با دوستان خود تجربه کنید

۲۰. !Unrailed

تهیه‌کننده: Daedalic Entertainment / سازنده: Indoor Astronaut

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

بازی !Unrailed مسابقه‌ای با زمان است که در آن بازیکنان دیوانه‌وار برای ساختن ریل قطار برای قطاری در حال حرکت کار می‌کنند. بازیکنان باید منابعی را از محیط جمع کنند و در حین حرکت بسازند که باعث می‌شود زیبایی‌شناسی آن شبیه به ماینکرفت شود. بازیکنان باید با نهایت سه دوست دیگر خود کار کنند تا منابع را مدیریت کنند و فضایی را برای قطاری که آهسته حرکت می‌کند خالی کنند. در این میان در هر‌ ایستگاه قطار، بازیکنان می‌توانند ارتقا‌هایی را برای بهبود کارایی انجام دهند.

از طرفی اگر نگران این هستید که بازی تکراری شود، بهتر است بدانید که بازی از نقشه‌های تولید شده توسط کامپیوتر استفاده می‌کند، بنابراین تجربه هرگز تکراری نمی‌شود. بازی یک سیستم کمکی نیز ارائه می‌دهد. در واقع در زمان بازی، هم تیمی‌ شما می‌تواند یک تکه چوب یا سنگی را که بسیار مورد نیاز شماست، به سمت شما پرتاب کند. این عناصر کوچک کمک زیادی به حرکت قطار و روحیه تیمی بالا می کند. در نهایت بازی همچنین دارای تنظیمات دشواری متعددی است، بنابراین بازیکنان می‌توانند میزان سختی گیم‌پلی و سرعت مناسب بازی گروه خود را پیدا کنند.

۱۹. Shift Happens

تهیه‌کننده: Deck13 / سازنده: Klonk Games

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

بازی Shift Happens یک اثر پازل سرگرم‌کننده‌ی دو نفره است که در آن هر بازیکن می‌تواند اندازه‌ی شخصیت خود را از بزرگ به کوچک و برعکس تغییر دهد. بازیکنان باید بفهمند که چه زمانی بزرگ و چه زمانی کوچک باشند، در حالی که در تلاش هستند پازل‌ها را حل کنند و بر موانع موجود در جهان‌های متعدد غلبه کنند. بازی الهامات زیادی از LittleBigPlanet در عناصر پازل، پلتفرمینگ و کنترل‌های خود می‌گیرد. مکانیک اصلی بازی ممکن است یک ایده‌ی ساده به نظر برسد، اما دری را به روی انبوهی از چالش‌های کوآپ باز می‌کند. تصور کنید که به بازیکن کوچک نیاز دارید تا از یک گذرگاه باریک عبور کند و یک سوییچ را فعال کند، در حالی که بازیکن بزرگ یک سکو را در بالا نگه داشته تا همکار خود به آن برسد. این رفت و آمد مداوم یک پیوند منحصر به فرد بین بازیکنان ایجاد می‌کند، زیرا موفقیت به ارتباطات واضح و تمایل به انطباق استراتژی‌های مختلف بستگی دارد.

جذابیت بازی با هرج و مرج بی‌نظیری که در هنگام دستکاری اندازه به وجود می‌آید، بیشتر می‌شود. ارتباط نادرست می‌تواند منجر به موقعیت‌های خنده‌دار شود، مانند اینکه یک بازیکن بزرگ به طور تصادفی هم تیمی کوچک را له می‌کند، یا اینکه بازیکنی خیلی کوچک می‌شود که نمی‌تواند به شریک خود برسد. این لحظات، در حالی که گاهی اوقات خسته‌کننده هستند، لایه‌ای از طنز و رفاقت را به تجربه اضافه می‌کنند. به طور کلی بازی برداشتی تازه از بازی‌های کوآپ ارائه می‌دهد که در مورد کار کردن با یکدیگر برای غلبه بر موانع به روشی خلاقانه و اغلب خنده‌دار است.

۱۸. The Escapists 2

تهیه‌کننده: Daedalic Entertainment / سازنده: Team17

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

سری Escapists یکی از عمیق‌ترین بازی‌های استراتژی است، اما همچنان برای مبتدیان سرگرم‌کننده است. است. بازیکنان در این اثر باید با کمک یکدیگر از زندان فرار کنند. بازیکنان هر روز را صرف برنامه‌ی روزانه خود می‌کنند، روابط خود را ایجاد کرده و منابع را جمع‌آوری می‌کنند تا نقشه‌ی فرار خود را طراحی کنند. در حالی که نسخه‌ی اول The Escapists بخش چند نفره ندارد، دنباله‌ی آن از آن بهره می‌برد. تصور کنید یکی از بازیکنان حواس یک نگهبان را پرت می‌کند در حالی که بازیکن دیگر به صورت مخفیانه از کنارش می‌گذرد تا لوازم حیاتی را کسب کند.

شما می‌توانید نقش‌های خود را تخصصی کنید و به عنوان مثال یک بازیکن روی مبارزه و دیگری روی ساخت و ساز تمرکز کند. بازی کار تیمی را تشویق می‌کند و هماهنگی هوشمندانه می‌تواند به معنای تفاوت بین آزادی و سلول انفرادی باشد. بخش کوآپ بازی هم به صورت آنلاین و هم به صورت کوآپ قابل تجربه است. در نهایت چه با دو، سه یا چهار بازیکن بازی کنید، The Escapists ۲ قابلیت تکرار فراوانی را با روش‌های جدید برای بازی بر اساس تعداد بازیکنان ارائه می‌دهد.

۱۷. Biped

تهیه‌کننده: NExT Studios / سازنده: NExT Studios

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PC

بازی Biped یک اثر کوآپ بامزه است که در آن در نقش رباتی دوپا قرار می‌گیرید. بازیکنان هر یک از ربات‌های مربوطه خود را با آنالوگ چپ و راست کنترل می‌کنند. بازی دارای انواع معما‌ها و محیط‌های مختلف است که نیاز به حداکثر هماهنگی، هم در مفهوم همکاری و هم در حس هماهنگی چشم و دست دارد. در طول مسیر، بازیکنان سکه‌هایی جمع‌آوری می‌کنند که می‌توانند از آن‌ها برای شخصی‌کردن ربات‌های خود استفاده کنند. درخشش Biped در سادگی آن نهفته است. کنترل‌های ساده عمق شگفت‌انگیزی از چالش را پنهان می‌کند و حتی حرکات ساده به یک تمرین خنده‌دار برای هماهنگی تبدیل می‌شود که از شما و هم تیمی‌تان می‌خواهد که ریتمی پیدا کنید و حرکات یکدیگر را پیش‌بینی کنید. خ

بازی به طرز ماهرانه‌ای از قدم زدن آسان تا صعود‌های نامطمئن و مانور‌های پیچیده پیشرفت می‌کند. با کار کردن با هم، اهرم‌ها را می‌کشید، ماشین‌آلات را راه انداخته و حتی چوب‌هایی را می‌برید. این در حالی است که باید پاهای خود را هماهنگ حرکت دهید. این شما را وادار می‌کند تا سبک بازی همراه خود را واقعا درک کنید و حرکات او را پیش‌بینی کنید. هنگامی که شما بهترین رویکرد را برای هر چالش استراتژی پیدا می‌کنید، صبر و ارتباط شفاف اهمیت زیادی پیدا می‌کند. درهر صورت Biped یک تجربه‌ی لذت‌بخش و ارزشمند را ارائه می‌دهد که هماهنگی، ارتباط و شاید حتی دوستی شما را آزمایش می‌کند.

۱۶. Death Squared

تهیه‌کننده: SMG Studio / سازنده: SMG Studio

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, iOS, Android

بازی Death Squared ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسد، اما معما‌های آن شامل آزمایش و آزمون و خطای زیادی است. در این بازی، بازیکنان یک مکعب رنگی را کنترل می‌کنند و هدف آن‌ها رسیدن به نقطه‌ی پایانی است که رنگی مشابه‌ی مکعب آن‌ها دارد. البته، این همیشه آسان نیست زیرا با پیشرفت بازیکنان، موانع به طور پیوسته اضافه می‌شوند. نمونه‌ای از این می‌تواند سطحی باشد که در آن بازیکنی که به عنوان یک مکعب سبز رنگ، می‌تواند زمانی که در نقطه پایانی خود قرار دارند، میخ‌هایی ایجاد کند که با عبور از آن، مکعب‌های دیگر از بین می‌روند. بنابراین بازیکن مکعب سبز باید از نقطه‌ی پایانی خود خارج شود تا مکعب‌های دیگر بتوانند عبور کنند.

در واقع اینجا جایی است که پای همکاری به میان می‌آید. Death Squared پازل‌های چالش‌برانگیزی را در سر راه شما میندازد که اغلب به تصمیم‌گیری‌های چند ثانیه‌ای و حرکات هماهنگ نیاز دارند. از طرفی زیبایی Death Squared در در دسترس‌پذیری آن نهفته است. درک کنترل‌ها آسان است و مکانیک‌های اصلی به سرعت درک می‌شوند. با این حال، تسلط بر آن مکانیک‌ها به عنوان یک تیم چالش‌های خاص خود را دارد.

۱۵. Snipperclips

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: SFB Games

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: Nintendo Switch

نینتندو سوییچ یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای انجام بازی‌های کوآپ است. اسنیپرکلیپس یکی از اولین بازی‌های معمایی سوئیچ بود که به عنوان یک اثر لانچ کنسول در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. در بازی بازیکنان هر کدام یک شخصیت کاغذ مانند را کنترل می‌کنند. در بازی حداکثر چهار بازیکن باید با هم کار کنند تا هر کاراکتر را به شکل مناسبی برای حل هر سطح برش دهند. برای ایجاد این برش‌های دقیق، شخصیت‌ها باید بدن خود را روی هم بگذارند.

زیبایی بازی در کنترل‌های آسان آن نهفته است که در واقع هر کسی می‌تواند آن را به سادگی تجربه کند. با این حال، تسلط بر این کنترل‌های ساده برای دستیابی به هماهنگی کامل، جایی است که چالش‌هایی در آن نهفته است. اسنیپرکلیپس در توانایی خود برای تقویت ارتباطات و کار تیمی می‌درخشد. بدون چت صریح صوتیکه اگرچه پشتیبانی می‌شود، مجبورید برای رساندن نظر خود به نشانه‌های غیرکلامی و حرکات خلاقانه تکیه کنید. این‌ها لحظاتی هستند که بازی را خاص می‌کنند. در این میان جذابیت عجیب و غریب بازی و سبک هنری کاغدی آن، بر لذت تجربه اضافه می‌کند.

۱۴. !BOXBOY! + BOXGIRL

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: HAL Laboratory

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch

سری پلتفرمر BoxBoy با یک پیچ و تاب لذت بخش در BoxBoy + BoxGirl همراه می‌شود. این دنباله‌ی جذاب تمرکز روی حالت تک نفره را برای یک ماجراجویی کوآپ لذت‌بخش کنار می‌گذارد و BoxGirl را در کنار BoxBoy معرفی می‌کند. این پروتاگونیست‌های مستطیل شکل با همکاری یکدیگر باید بر چالش‌های هوشمندانه‌ای که نیاز به تفکر و هماهنگی کامل دارند غلبه کنند.

در هسته‌ی گیم‌پلی، بازی مکانیک حل پازل امضای سری را حفظ می‌کند. BoxBoy می‌تواند جعبه‌های به هم پیوسته را برای ایجاد سکو‌ها، پل‌ها و حتی پله‌ها استفاده کندکند. در این میان BoxGirl با توانایی‌های منحصر به فرد خود به بازی می‌پیوندد. او می‌تواند به صورت موقت پرواز کند و این دسترسی به مناطق بالاتر را می‌دهد. BoxBoy و BoxGirl با ترکیب مهارت‌های خود می‌توانند به ارتفاعات جدیدی برسند، پازل‌های محیطی را حل کنند و در نهایت در پایان هر مرحله به هدف مورد نظر خود برسند. تأکید بر همکاری چیزی است که واقعا بازی را جذاب می‌کند و هر مرحله‌ای به گونه‌ای طراحی شده است که ارتباط و کار گروهی بین بازیکنان را ضروری می‌کند. در نهایت کنترل‌های ساده بازی را تبدیل به یک اثر ایده‌آل برای دورهمی‌ها تبدیل می‌کند.

۱۳. Heave Ho

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Le Cartel Studio

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, Nintendo Switch

آزمون و خطا یکی از اصلی‌ترین بخش‌های بازی‌های معمایی است و در تعداد کمی از بازی‌ها این موضوع رایج‌تر از Heave Ho است. Heave Ho که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، بازیکنان را موظف می‌کند تا از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B بروند. این شاید روی کاغذ ساده به نظر برسد، اما فیزیک و کنترل‌های بازی رسیدن به هدف نهایی را به یک تجربه‌ی پیچیده و خنده‌دار تبدیل می‌کند. در Heave Ho، بازیکنان فقط بازو‌ها و دست‌های شخصیت خود را کنترل می‌کنند. طراحی مراحل بازی اغلب منجر به سناریو‌های عجیبی می‌شود که در آن بازیکن نمی‌تواند به خاطر بیاورد که کدام دکمه مربوط به کدام دست است.

کلید موفقیت در Heave Ho کاملا در ارتباط و همکاری نهفته است چرا که یک حرکت اشتباه می‌تواند همراهان شما را به اعماق خطرناک زمین بکشاند که منجر به خنده یا گریه‌های زیادی بسته به عملکرد شما می‌شود. در این میان هیچ نقش پیچیده یا وظایف خاصی وجود ندارد. هر بازیکنی در یک صفحه قرار دارد، با همان فیزیک دست و پنجه نرم می‌کند و ناامیدانه تلاش می‌کند تا از یک مرگ ساده جلوگیری کند. از طرفی پازل‌ها اغلب به راه حل‌های خلاقانه‌ای نیاز دارند که شامل استفاده از نقاط قوت هر بازیکن است. در یک مرحله ممکن است یک شخصیت به ویژه قوی به عنوان لنگر عمل کند، در حالی که مرحله‌ای دیگر به یک هم تیمی زیرکی نیاز دارد تا در فضا‌های تنگ حرکت کند. این نیاز دائمی به انطباق و ارتباط، گیم‌پلی بازی را تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارد.

۱۲. Keep Talking and Nobody Explodes

تهیه‌کننده: Steel Crate Games / سازنده: Steel Crate Games

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: Android, PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One

ارتباط کلیدی است و هیچ بازی توانایی‌های ارتباطی یک زوج مانند Keep Talking and Nobody Explodes را آزمایش نمی‌کند. تصور کنید که روی یک صندلی نشسته و یک بمب ساعتی در جلوی شما ظاهر می‌شود. سیم‌ها از پوسته‌ی فلزی خود بیرون می‌آیند، نماد‌های مرموز شما را با ناشناخته بودنشان مواجه می‌کنند و ترس تصمیم شما را درگیر خود می‌کند. با این حال شما تنها نبوده و تیمی از همکاران متخصص بمب، مجهز به کتابچه راهنمایی پیچیده که البته قادر به دیدن خود دستگاه نیستند، در طرف دیگر شما را با صدای خود راهنمایی خواهند کرد.

بازی Keep Talking and Nobody Explodes در ابتدا به عنوان یک اثر واقعیت مجازی در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و در نهایت به سیستم‌های دیگر نیز راه یافت. زیبایی بازی نه در حل معمای خنثی کردن بمب، بلکه در تبادل دیوانه‌وار اطلاعات بین خنثی‌کننده و متخصصان نهفته است. خود بمب به طور تصادفی تولید می‌شود و ارزش تکرار بی‌پایانی را تضمین می‌کند. هر بمب دارای ترکیبی منحصر به فرد از ماژول‌ها است که شامل چراغ‌های چشمک زن، شماره‌گیرهای عجیب و غریب و دکمه‌های خاصی می‌شود که خنثی‌کننده باید به دقت آن‌ها برای دوستان خود توصیف کند.

از سوی دیگر، کارشناسان دیوانه‌وار راهنمای خنثی‌سازی بمب را ورق می‌زنند که کتابی متراکم محسوب شده که مملو از تصاویر و دستورالعمل‌ها است. در نهایت Keep Talking and Nobody Explodes چیزی بیش از یک بازی خنثی‌سازی بمب است. این بازی صبر شما را آزمایش می‌کند، دایره‌ی لغات شما را به چالش می‌کشد و خنثی کردن بمب را به یک تمرین خنده‌دار و استرس‌زا در برقراری ارتباط تبدیل می‌کند.

۱۱. Never Alone

تهیه‌کننده: E-Line Media / سازنده: Upper One Games

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox One, iOS, Android, Switch

بازی Never Alone یا Kisima Inŋitchuŋa، اثری نادر است که بازیکنان را به همان اندازه که آزمایش می‌کند، به نوعی آموزش می‌دهد. این بازی به عنوان فرصتی برای برجسته کردن فرهنگ بومی آلاسکا که آنگونه که باید در بازی‌ها و رسانه‌های دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ایجاد شد. در Never Alone، بازیکنان کنترل دختری به نام نونا یا یک روباه قطبی را در حالی که راه خود را از طریق یک سفر در مناظر برفی طی کرده، کنترل می‌کنند. نونا در جست‌وجوی درمانی برای نجات پدربزرگ بیمار خود است. همراه او فاکس است و در واقع اینجا جایی است که جادوی کوآپ به میان می‌آید. بازیکنان می‌توانند انتخاب کنند که نونا یا فاکس را کنترل کنند و هر شخصیت دارای توانایی‌های منحصر به فردی است.

نونا با جثه‌ی کوچکش می‌تواند در فضا‌های تنگ حرکت کند و مکانیسم‌های مختلف را فعال کند. از سوی دیگر، فاکس، چابک است و در صعود‌های خطرناک مهارت دارد. زیبایی بازی در این است که چگونه این دو نقاط قوت یکدیگر را تکمیل می‌کنند. برای پیشرفت، بازیکنان باید استراتژی داشته باشند و با هم کار کنند. یک دیوار به ظاهر غیرقابل عبور برای نونا تبدیل به یک چالش صعود برای فاکس می‌شود که سپس می‌تواند به یک سکو برسد و یک سوئیچ را برای باز کردن گذرگاه برای نونا فعال کند. به همین ترتیب، شکاف‌های یخی که فاکس نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند، به جایی برای بهره گرفتن از جثه‌ی نونا تبدیل می‌شود.

در نهایت Never Alone غرق در فرهنگ اینوپیاک است و با بخش‌های داستان‌سرایی تعاملی، بازی به صورت کوآپ به بازیکنان این امکان را می‌دهد که این تجربه‌ی فرهنگی را به اشتراک بگذارند و حس ارتباط و احترام به سنت‌های نمایش داده شده را تجربه کنند. بنابراین دوست خود را خبر کرده، شخصیت خود را انتخاب کنید و در یک ماجراجویی فراموش نشدنی در مناظر وسیع آلاسکا شرکت کنید. جالب است بدانید که Never Alone همچنین شامل ویدیو‌های مستند پشت صحنه برای بازیکنانی است که مشتاق کسب اطلاعات بیشتر هستند.

۱۰. Escape F1rst 3

تهیه‌کننده: OnSkull Games / سازنده: OnSkull Games

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PC

بازی Escape First ۳ سومین قسمت این سری از استودیوی OnSkull Games است که به خاطر بازی‌های اتاق فرار بسیار سرگرم‌کننده‌اش شناخته شده است. این نسخه نسبت به دو قسمت اول بهبود یافته است و لازم نیست قبل از لذت بردن از آن به نسخه‌های قبلی رجوع کنید. این بازی را می‌توان به تنهایی یا با حداکثر شش نفر بازی کرد و حتی یک حالت دارد که در آن بازیکنان به تنهایی در اتاق گیر افتاده و باید قبل از بقیه فرار کنند. سه اتاق فرار برای انتخاب وجود دارد و همگی فضای ترسناکی دارند و در حالی که ممکن است گیم‌پلی کمی گیج‌کننده باشد، معما‌های آن اینطور نیستند.

در حالت کوآپ شما باید نقاط قوت خود را ترکیب کرده، وظایف را تقسیم کرده و خلاقانه فکر کنید تا معماها را حل کنید. ممکن است یکی از هم تیمی‌ها در رمزگشایی کد‌ها برتر باشد، در حالی که دیگری در کشف سرنخ‌های پنهان پراکنده در محیط خوب عمل کند. در هر صورت ارتباط کلیدی بوده و به اشتراک‌گذاری موثر مشاهدات و راه‌حل‌های مختلف با هم، راه فرار شماست. در این میان سختی قابل تنظیم به بازیکنان باتجربه اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را آزمایش کنند و در عین حال محیطی دلپذیر را برای تازه واردان به این ژانر ارائه می‌دهند.

۹. ibb & obb

تهیه‌کننده: Sparpweed Games / سازنده: Sparpweed Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PS3, PC, Nintendo Switch

در Ibb & Obb، بازیکنان کنترل موجودات کوچکی با نام Ibb و Obb را برعهده می‌گیرند که هرکدام در مواقعی گرانش را متفاوت تجربه می‌کنند. بازی آسان شروع می‌شود، اما با افزایش چالش‌ها، ناامیدی نیز افزایش می‌یابد. پیچش بازی با محوریت گرانش، پلتفرمر سنتی را کنار می‌گذارد و پرش‌ها برای یک بازیکن به صعود‌های مخاطره‌آمیز تبدیل می‌شوند، در حالی که فرود‌ها برای دیگری به اقدامات خطرناکی تبدیل می‌شوند.

جادوی بازی در این است که چگونه این مکانیک، فرآیند همکاری را تقویت می‌کند. برای حل پازل‌هایی که به صورت هوشمندانه طراحی شده‌اند، باید دائما ارتباط برقرار کرده و استراتژی داشته باشید. یک بازیکن ممکن است برای دیگری یک پلتفرم ایجاد کند یا به عنوان یک وزنه‌ برای تعادل عمل کند تا اجازه‌ی پرش از یک شکاف را بدهد. در نهایت خنده و فریاد بازیکنان همانطور که با فیزیک و هماهنگی خود دست و پنجه نرم می‌کنید، به موسیقی بازی تبدیل می‌شود.

۸. Curious Cases

تهیه‌کننده: OnSkull Games / سازنده: OnSkull Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PC

بازی Curious Cases یکی دیگر از آثار معمایی OnSkull Games است که سبک اتاق فرار این استودیو را ادامه می‌دهد. این بار، بازیکنان خود را در نقش کارآگاهی می‌یابند که پرونده‌های عجیبی را حل کرده که هیچ کارآگاه دیگری نمی‌تواند آن‌ها را حل کند. مشابه‌ی دیگر بازی‌های استودیو، بازی را می‌توان به تنهایی یا با حداکثر شش بازیکن بازی کرد و شامل حالتی است که در آن هر بازیکن باید سعی کند که زودتر از بقیه معما را حل کند. درخشش بازی در نحوه‌ی طراحی چالش‌ها برای حل با همکاری نهفته است. در بازی پازل‌هایی با راه حل‌هایی آسان پیدا نخواهید کرد. در عوض، Curious Cases مجموعه‌ای از رمز و راز‌های درهم تنیده را ارائه می‌کند که نیاز به برقراری ارتباط با همراهان و نگاه دقیق به جزئیات دارد.

بازی حتی دارای مکانیک‌هایی است که به طور فعال همکاری را تشویق می‌کند. یکی از این مکانیک‌ها پازل‌هایی است که به صورت اسپلیت‌اسکرین ارائه شده و که هر دو بازیکن را ملزم می‌کند تا‌اشیا را به طور همزمان دستکاری کنند. در نهایت Curious Cases با تاکید بر کار گروهی، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی را برای کارآگاهان مشتاق نوید می‌دهد و طرفداران بازی‌های جنایی بدون شک از این اثر لذت خواهند برد.

۷. Human: Fall Flat

تهیه‌کننده: Curve Digital / سازنده: No Brakes Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Xbox Series X/S, PS5

بازی Human: Fall Flat از زمان انتشار به یک پدیده تبدیل شده است. فیزیک عجیب و غریب، مناظر رنگارنگ و رویایی و شخصیت‌های خنده‌دار، در طول سال‌ها قلب گیمر‌های زیادی را در سراسر جهان تسخیر کرده است. در Human: Fall Flat شما و هفت نفر از دوستانتان به دنیای رویایی عجیب و غریب پر از پازل‌ها و سکو‌های متزلزل قرار می‌گیرید. کار کردن با هم یا به احتمال زیاد در مقابل یکدیگر به روش‌های خنده‌دار، کلید رسیدن به هدف است. یکی از جنبه‌های عالی این بازی، طراحی خاص و آزادی بالای آن است. در واقع در حالی که اهداف مختلفی در بازی وجود دارد، راه‌حل‌ها اغلب به تخیل شما واگذار می‌شود.

البته همیشه‌ گزینه‌ی هرج و مرج خالص وجود دارد. شما می‌توانید همکاری را فراموش کنید و دوست خود را بگیرید و آن‌ها را به اطراف پرت کنید. بازی نیز این نوع هرج و مرج شاد را تشویق می‌کند و موتور فیزیک بازی تضمین می‌کند که بازی همواره سرگرم‌کننده باشد. در هر صورت چه هوس کار تیمی یا رقابت دوستانه‌ و در عین حال خنده‌داری را داشته باشید، حالت کوآپ Human: Fall Flat تجربه‌ای جذاب را ارائه می‌دهد.

۶. Unravel Two

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Coldwood Interactive

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

بازی Unravel Two، دنباله‌ی شایان ستایش Unravel که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، هسته‌ی نسخه‌ی اصلی را گرفته و آن را به اثری با محوریت همکاری تبدیل می‌کند. در حالی که بازی اول سری یک تجربه‌ی تک‌ نفره‌ی جذاب را ارائه می‌کرد، Unravel Two بعضا سرگرم‌کننده‌تر از است. در این بازی این دو رفیق نخی باید با هم کار کنند تا در دنیایی زیبا اما خطرناک حرکت کنند. از تاب خوردن از شاخه‌های ناامن تا دست و پنجه نرم کردن با صخره‌های خطرناک، کلید موفقیت در بازی در کار گروهی نهفته است.

این تاکید بر همکاری فراتر از مکانیکی در گیم‌پلی است. Unravel Two حس ارتباط بین بازیکنان را تقویت می‌کند و تجربه‌ی کوآپ به یاد ماندنی‌ای را ارائه می‌دهد. در حالی که Unravel Two را می‌توان به صورت تکی و با تغییر کنترل بین دو موجود بازی بازی کرد، حالت کوآپ گواهی زیبا بر قدرت کار گروهی است و به ما یادآوری می‌کند که گاهی اوقات بهترین ماجراجویی‌ها با دوستی در کنار شما رقم می‌خورند. جالب است بدانید که این بازی از مکان‌های واقعی اسکاندیناوی الهام گرفته شده است.

۵. Trine: Enchanted Edition

تهیه‌کننده: Frozenbyte / سازنده: Frozenbyte

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PS4, PS3, Nintendo Switch, Wii U, PC

بازی Trine: Enchanted Edition یک اثر ماجراجویی معمولی نبوده و با اینکه شما را در دنیایی عجیب و غریب مملو از موجودات خارق‌العاده و مناظر خطرناک دارد قرار می‌دهد، اما مکانیک‌های کوآپ آن که حول محور همکاری با دوستان برای غلبه بر چالش‌ها می‌چرخند، بازی را بسیار جذاب می‌کند. در Trine، شما کنترل یکی از سه قهرمان بازی را بدست می‌گیرید. آمادئوس جادوگر، پونتیوس شوالیه و زویای دزد، هر کدام دارای مهارت‌های منحصربه‌فردی هستند که در ترکیب با یکدیگر بسیار قوی‌تر می‌شوند. آمادئوس می‌تواند سکو‌ها را تجسم کرده و‌ اشیاء را معلق کند، پونتیوس با سپر خود از موانع عبور می‌کند و زویا می‌تواند با دقتی بی‌نظیر تیر‌هایی را پرتاب کند.

زیبایی Trine در این همکاری لذت‌بخش نهفته است. پازل‌ها نیاز به یک تعامل دائمی بین توانایی‌های قهرمانان دارند. این جنبه‌ی مشارکت حس منحصر به فرد صمیمیت را تقویت می‌کند و هنگامی که یک برنامه هوشمندانه اجرا می‌شود، رضایت‌بخش خواهد بود. در این میان لحظاتی از اتفاقات خنده‌دار، مانند پرت کردن تصادفی هم تیمی خود در یک گودال با یک طلسم نابجا، به حکایت‌هایی فراموش‌نشدنی تبدیل می‌شوند.

۴. Escape Simulator

تهیه‌کننده: Pine Studio / سازنده: Pine Studio

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

بازی Escape Simulator یک اثر معمایی اول شخص است که بازیکنان را وادار می‌کند که با دقت به کشف تمام موارد پنهان برای فرار خود بپردازند. بازی هر یک از مهارت‌ها و دیدگاه‌های منحصر به فرد شما را برای فرار از ۲۰ اتاق طراحی شده توسط اپراتور‌های اتاق فرار واقعی آزمایش می‌کند. هر کدام از این اتاق‌ها مملو از سرنخ‌های مرموز و مکانیسم‌های هوشمندانه هستند. یک بازیکن ممکن است جزئیات به ظاهر بی‌اهمیتی را در محیط ببیند، در حالی که بازیکن دیگری کدی را که در یک کتاب غبارآلود پنهان شده است، بشکند.

ارتباط و همکاری کلیدی برای چیدن راه‌حل پازل‌ها و در نهایت فرار از اتاق قبل از اتمام زمان، محور اصلی گیم‌پلی است. در این میان Escape Simulator دارای یک جامعه از بازیکنان پر جنب و جوش است و بازیکنان می‌توانند در گنجینه‌ای از اتاق‌های فرار ساخته‌ شده توسط کاربران مختلف جست‌وجو کنند و چالش‌های مختلفی را تجربه کنند. این به نوبه‌ی خود باعث شده که بازی ارزش تکرار بالایی داشته باشد.

۳. Tick Tock: A Tale For Two

تهیه‌کننده: Other Tales Interactive / سازنده: Other Tales Interactive

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch, Android, PC

بازی Tick Tock: A Tale for Two متمایز از دیگر آثار معمایی کوآپ است و نمی‌توان آن را به تنهایی نیز بازی کرد. همانطور که احتمالا از عنوان بازی متوجه شده‌اید، بازی برای دو نفر است. هر بازیکن دیدگاه متفاوتی دارد، حل معما‌ها بدون صحبت کردن با یکدیگر غیرممکن است و زمان در دنیای نسبتا کوتاه اما بسیار وهم‌انگیز و لذت‌بخش بازی برای دو نفر بسیار مهم است. این اثر ماجراجویی معمایی منحصر به فرد شما و همراهتان را به واقعیت‌های جداگانه در یک جهان میندازد و شما را مجبور می‌کند برای فرار از برج ساعت مملو از چالش‌های مرموز به یکدیگر تکیه کنید.

هر بازیکن یک محیط مجزا را می‌بیند و تنها نیمی از سرنخ‌های مورد نیاز برای حل پازل‌ها را در اختیار دارد. یک نماد روی صفحه نمایش شما ممکن است کلید باز کردن قفل مکانیزمی باشد که همراه شما حتی نمی‌تواند ببیند. اینجا جایی است که کار تیمی شروع می‌شود. شما باید محیط اطراف خود را با جزئیات توصیف کنید و سرنخ‌های مختلف را از طریق ارتباط مداوم کنار هم بچینید. تصور کنید که یک بازیکن با یک در قفل شده با یک سری حکاکی از حیوانات روبرو است. در همین حال، بازیکن دیگر ممکن است در اتاقی با یک نقاشی به ظاهر نامرتبط که یک صورت فلکی را نشان می‌دهد باشد. از طریق مکالمه، آن‌ها متوجه می‌شوند که صورت فلکی با ترتیب حیوانات مورد نیاز برای باز کردن قفل در مطابقت دارد.

این تمرکز بر ارتباطات یک پیوند منحصر به فرد را تقویت می‌کند. هنگامی که راه حل دور از دسترس به نظر می‌رسد، ممکن است ناامیدی ایجاد شود، اما لحظه‌ای که بالاخره یک پازل را با هم حل می‌کنید، فوق‌العاده ارزشمند است. در نهایت بازی یادگیری کار به عنوان یک تیم، دیدن جهان از منظر دیگری و اعتماد به همراه را آموزش می‌دهد.

۲. Portal 2

تهیه‌کننده: Valve / سازنده: Valve

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch

سری پورتال شامل دو بازی لذت‌بخش در قرن بیست و یکم است که از بهترین بازی‌های سبک معمایی هستند. با اینکه نسخه‌ی اول یک تجربه‌ی کامل تک نفره را ارائه می‌کرد، خوشبختانه، پورتال ۲ دارای یک حالت کوآپ شگفت‌انگیز نیز است. گیم‌پلی بازی با داشتن فیزیک پیشرفته و چالش‌هایی که به طور فزاینده‌ای دشوارتر می‌شوند و بازیکنان را ملزم به داشتن زمان‌بندی کامل و هماهنگی با یکدیگر می‌کند، یکی از بهترین تجربه‌های معمایی چند نفره را ارائه می‌دهد. گفتنی است که نسخه‌ی دو نفره‌ی پورتال ۲ کمپینی کاملا مجزا از نسخه‌ی تک نفره‌ی خود دارد و شامل عناصر جدیدی می‌شود. بنابراین حتی اگر شخصی به تنهایی کمپین اصلی را بازی کرده باشد، تجربه‌ای متفاوت را در حالت کوآپ خواهد یافت.

۱. We Were Here

تهیه‌کننده: Total Mayhem Games / سازنده: Total Mayhem Games

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5

بازی We Were Here اولین نسخه از مجموعه‌ای است که به شدت بر ارتباط بین دو بازیکن متکی است. در بازی اول دو نفر در داخل یک قلعه‌ی متروکه از هم جدا می‌شوند و تنها ابزار موجودی که برای ارتباط دارند، یک دستگاه واکی تاکی است. همانطور که بازیکنان سعی می‌کنند در قلعه حرکت کنند، بازی استحکام هر رابطه‌ای را آزمایش می‌کند زیرا هر بازیکن نکاتی برای حل پازل‌های دیگری دارد که معما‌های خودش را حل نمی‌کند.

شما برای پیشرفت، باید محیط اطراف خود را به خوبی توصیف کنید، سرنخ‌ها را با هم رمزگشایی کنید و یکدیگر را از طریق چالش‌هایی که خودتان نمی‌توانید ببینید، راهنمایی کنید. این بازی توانایی شما را برای برقراری ارتباط موثر تحت فشار شرایط مختلف، آزمایش می‌کند. بنابراین، اگر به دنبال تجربه‌ای هستید که فراتر از جنگیدن در کنار هم در برابر هیولاهای مختلف باشد، We Were Here و دنباله‌های آن نیز آثاری هستند که به شدت پیشنهاد می‌شوند.

