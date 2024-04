به گفته منابع وبسایت The Verge، بازی Sea of Thieves یک آزمایش کلیدی برای بررسی اینکه بازی‌های دیگر ممکن است به پلی استیشن ۵ یا نینتندو سوییچ راه پیدا کنند، خواهد بود.

در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۴، شرکت Microsoft تلاش‌های خود برای ارائه عناوین فرست پارتی ایکس باکس به مخاطبان پلتفرم‌های رقیب را افزایش داد. Hi-Fi Rush برای پلی استیشن ۵ منتشر شد و Pentiment و Grounded برای پلی استیشن ۵ و نینتندو سوییچ عرضه گشتند. Sea of Thieves اواخر این ماه برای پلی استیشن ۵ عرضه می‌شود و اگرچه Microsoft به طور رسمی برنامه‌های بیشتری را برای آوردن هیچ یک از بازی‌های خود به کنسول‌های رقیب اعلام نکرده است، اما گزارش‌ها همچنان اصرار دارند که موارد مشابه بیشتری در راه خواهد بود.

تام وارن (Tom Warren) از رسانه The Verge در گزارشی که اخیراً منتشر شده، اعلام کرد که Microsoft به عرضه نسخه پلی استیشن ۵ بازی Sea of Thieves به عنوان یک «آزمایش کلیدی» نگاه می‌کند و بر اساس آن ارزیابی خواهد نمود که ارزش عرضه عناوین فرست پارتی بیشتر برای پلی استیشن ۵ و نینتندو سوییچ چقدر است. گفته می‌شود این شرکت به «ارزیابی سایر بازی‌های انحصاری ایکس باکس که برای پلی استیشن عرضه می‌شوند» ادامه خواهد داد.

گزارشات اخیر ادعا می‌کردند که Microsoft در حال برنامه‌ریزی برای آوردن اکثریت عناوین فرست پارتی خود به پلی استیشن ۵ است. در اوایل سال جاری، فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیرعامل بخش گیمینگ Microsoft، از رد شایعه چندپلتفرمی کردن عناوین پرچمدار ایکس باکس خودداری کرد و گفت:

من فکر می‌کنم ما به عنوان یک صنعت نباید هیچ‌وقت عرضه یک بازی روی پلتفرم‌های دیگر را رد کنیم. ما روی این چهار بازی تمرکز داریم و از [این] تجربه درس می‌گیریم. با این حال، من نمی‌خوام انتظارات غلطی را روی پلتفرم‌های دیگر ایجاد کنم و باعث شوم آن‌ها فکر کنند این چهار عنوان اولین دسته از بازی‌های ایکس باکس هستند و در آینده، آثار بیشتری به آن پلتفرم‌ها راه خواهند یافت. در حال حاضر برنامه ما این نیست. من نمی‌خواهم مشتریان آن کنسول‌ها را به اشتباه بندازم. ما این چهار بازی را منتشر می‌کنیم و درباره آن‌ها هیجان‌زده هستیم. با این وجود، خواهیم دید که چه اتفاقی برای برنامه‌هایمان می‌افتد.

در اوایل سال جاری، قبل از اینکه Microsoft رسماً انتشار چندپلتفرمی چهار بازی فرست پارتی خود را اعلام کند، نشت‌ها ادعا می‌کردند که چندین بازی دیگر ایکس باکس نیز برای کنسول‌های رقیب در نظر گرفته شده‌اند؛ از جمله Starfield ،Gears of War ،Indiana Jones and the Great Circle و Senua’s Saga: Hellblade 2. در همین حال، پس از تایید رسمی مبنی بر عرضه Hi-Fi Rush برای پلی استیشن ۵، گزارش‌ها ادعا کردند که نسخه Nintendo Switch 2 این بازی نیز در حال توسعه است. عنوان Sea of Thieves در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ عرضه می‌شود و نسخه آزمایشی آن نیز در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ (۲۴ فروردین ۱۴۰۳) راه‌اندازی خواهد شد.

