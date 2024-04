ایکس باکس به لطف Game Pass به بزرگترین پلتفرم Diablo 4 تبدیل شده است

با اضافه شدن عنوان نقش‌آفرینی Diablo 4 به سرویس Game Pass و استقبال گسترده‌ی بازیکنان، ایکس باکس به پلتفرم اول این بازی تبدیل شده است.

سارا باند (Sarah Bond)، رئیس برند ایکس باکس، به‌تازگی در خصوص عرضه‌ی Diablo 4 روی گیم پس و موفقیت چشمگیر آن روی این سرویس صحبت کرده است. وی توضیح داد اضافه شدن عنوان مذکور به Game Pass موجب شده تا بازیکنان زیادی برای تجربه‌ی بازی، ایکس باکس را انتخاب اول خود قرار دهند.

این دستاورد نشان می‌دهد که برنامه‌های مایکروسافت برای اضافه کردن بازی‌های Activision Blizzard به سرویس اشتراکی خود تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است. بدیهی است که با انتشار عناوین دیگر اکتیویژن مانند Call of Duty محبوبیت‌ این سرویس نیز افزایش خواهد یافت.

مایکروسافت علاوه بر آوردن بازی‌های اکتیویژن بلیزارد به Game Pass، در تلاش است تا Battle.net را در اکوسیستم خود وارد کند. این بدان معنی است که بازیکنان می‌توانند به راحتی از تجربه‌ی طیف گسترده‌ای از بازی‌ها در پلتفرم‌های مختلف لذت ببرند.

برای بسیاری از گیمرها خرید یک بازی جدید AAA در ابتدا می‌تواند گران باشد. با وجود Diablo 4 در گیم پس، ایکس باکس این مانع را برطرف می‌کند. اکنون بازیکنان می‌توانند بدون اینکه نیاز به صرف هزینه زیادی داشته باشند، به تجربه‌ی بازی بپردازند. همچنین این امر می‌تواند منجر به افزایش تعداد بازیکنان Diablo 4 شود.

گیم پس در حال حاضر با کتابخانه گسترده بازی‌های خود، به محبوبیت خود در نزد مخاطبان می‌افزاید. انتشار بازی‌های بزرگ نیز موجب می‌شود علاوه بر حفظ مشترکان فعلی، مشترکان جدیدی به سرویس Game Pass اضافه شوند.

سال گذشته اعلام شد که بازی Diablo 4 به آمار ۱۲ میلیون پلیر دست یافته است. قرار گرفتن این عنوان بر روی Game Pass به این معنی است که بازیکنان بیشتری به تجربه‌ی آن روی می‌آوردند. این امر همچنین می‌تواند به معنای فروش بیشتر از خریدهای درون بازی باشد که احتمالاً خبر خوبی برای بلیزارد و مایکروسافت است.

مایکروسافت قرار است در سال جاری میلادی چند بازی مهم از جمله Hellblade 2، Avowed و Indiana Jones and the Great Circle را منتشر کند. از سوی دیگر طبق گزارش‌های اخیر، گفته می‌شود این شرکت در رویداد بعدی ایکس باکس که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد، از Gears 6 و بازی بعدی Call of Duty رونمایی خواهد کرد.