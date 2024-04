یک منبع داخلی مشهور در توییت جدید خود مدعی شد که سونی دیگر نمی‌خواهد نامش با ریمیک بازی Star Wars Knights Of The Old Republic گره بخورد یا کاری با آن داشته باشد.

مدتی پیش، کاربری در توییتر از جف گراب (Jeff Grubb)، منبع داخلی مشهور، این سوال را مطرح کرد که ریمیک Knights of the Old Republic در چه وضعیتی به سر می‌برد، زیرا او در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که این پروژه مرده است. گراب پاسخ داد از آنجایی که شنیده بود سونی دیگر کاری به این پروژه ندارد، متصور شده بود که پروژه دیگر مرده است. اما گویا این ریمیک همچنان توسعه می‌یابد و فقط سونی از آن حمایت نمی‌کند. جف گراب در این باره گفت:

تصور من از ماجرا این است که سونی نمی‌خواهد دیگر کاری به این پروژه داشته باشد و به خاطر همین چند ماه پیش متصور شدم پروژه مرده است. اما مشخصاً Saber همچنان روی بازی کار می‌کند و من به آن‌ها اعتماد دارم.

در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار از Star Wars Knights of the Old Republic برای PS5 و PC رونمایی شد. تاریخ عرضه همچنان نامشخص است.