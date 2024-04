تروی بیکر صداپیشه شخصیت جیسون در GTA 6 نیست

تروی بیکر (Troy Baker)، صداپیشۀ مشهور صنعت گیم که بیشتر به خاطر نقش جوئل در The Last of Us شناخته می‌شود، طی یک مصاحبۀ ویدیویی اعلام کرد که وظیفۀ صداپیشگی شخصیت مذکر در بازی GTA 6 را برعهده ندارد. شخصیت مَرد GTA 6، که بر اساس لیک‌ها جیسون نام دارد، در اولین تریلر بازی تنها […]