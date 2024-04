همانند سال‌های گذشته در سال ۲۰۲۴ نیز فیلم‌های ابرقهرمانی بسیار مهیج و جذابی قرار است به روی پرده سینماها بیایند.

پنج فیلم ابرقهرمانی برای اکران در سال ۲۰۲۴ میلادی از مارول، دی‌سی و غیره وجود دارند و در این مطلب نیز قرار است این آثار سینمایی را بر اساس سطح هیجان و انتظار رتبه‌بندی کنیم. قبلاً قرار بود فیلم‌های بسیار زیادی به‌خصوص از دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۲۴ میلادی اکران شوند که رکوردی بسیار برجسته به شمار می‌رفت و در دنیای سینما خاص بود. با این حال، برخی از تأخیرها سبب شدند تا اکران این آثار سینمایی همچون فیلم Captain America 4 و فیلم Thunderbolts به سال‌های بعدی موکول شوند.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۴ میلادی استودیو دی‌سی حدود یک سال از دنیای آثار بلاک‌باستری و پرده سینماها فاصله می‌گیرد چراکه جیمز گان قرار است دنیای سینمایی جدید دی‌سی را از سال ۲۰۲۵ میلادی و با فیلم Superman شروع کند و آخرین فیلم دی‌سی نیز فیلم Aquaman and the Lost Kingdom بود که در سال ۲۰۲۳ اکران شد.

در این سه ماه که از سال ۲۰۲۴ میلادی سپری شده است، طرفداران فیلم‌های ابرقهرمانی تنها شاهد یک اثر سینمایی بودند و آن نیز فیلم Madame Web بود، جدیدترین فیلم از دنیای مرد عنکبوتی سونی که در ماه فوریه به روی پرده سینماها آمد و در آن، داکوتا جانسون نقش کاساندرا وب را بازی می‌کرد. این اثر سینمایی با نقدهای ضعیفی مواجه شد و یک فاجعه در باکس آفیس به شمار می‌رفت. با این حال، هنوز پنج اثر ابرقهرمانی دیگر قرار است در سال ۲۰۲۴ میلادی به روی پرده سینماها بیایند و در ادامه به رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس هیجان و هایپ آن‌ها می‌پردازیم. همراه با ما باشید.

۵. فیلم The Crow

