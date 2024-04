کارگردان روایی بازی Exodus اخیراً در مصاحبه با وبسایت GamingBolt پیرامون نحوه‌ی تاثیر اتساع زمان بر مکانیزم انتخاب و عواقب تصمیمات صحبت کرده است.

معرفی یک اثر اکشن نقش‌آفرینی علمی-تخیلی و AAA به نام Exodus از سوی توسعه‌دهندگان سابق سری Mass Effect در رویداد The Game Awards 2023 بسیاری از طرفداران را خوشحال و هیجان‌زده کرد. با این حال، آنچه که استودیوی Archetype Entertainment به عنوان توسعه‌دهنده‌ی بازی مذکور ارائه داده، آن را به چشم‌اندازی هیجان‌انگیزتر تبدیل کرده است.

توسعه‌دهنده‌ی Exodus می‌گوید اتساع زمان نقشی کلیدی در بازی ایفا خواهد کرد. هر بار که بازیکنان مسافت‌های طولانی را در بین سیارات و کهکشان‌ها طی می‌کنند، هنگامی به خانه بازمی‌گردند، سال‌ها و دهه‌ها برای آن افراد گذشته است.

درو کارپیشین (Drew Karpyshyn)، کارگردان روایی Exodus که سابقه‌ی کار روی عناوینی مانند Mass Effect و Star Wars: Knights of the Old Republic را دارد، در مصاحبه‌ی جدید خود توضیحات بیشتری را در خصوص نقش اتساع زمان در بازی و تاثیر آن بر روی مکانیزم انتخاب و عواقب ارائه داده است.

در Exodus بازیکنان در نقش یک مسافر قرار می‌گیرند که وظیفه دارد مسافت‌های طولانی را در یک کهکشان بیگانه طی نماید تا از ادامه بقا و رشد مردم خود اطمینان حاصل کند. با این حال، به گفته‌ی کارگردان روایی بازی انجام این کار هزینه دارد. بازیکنان انتخاب‌های سختی را انجام دهند که با عواقب بلندمدتی همراه خواهد بود و در عین حال، اتساع زمان محور داستان محسوب می‌شود و روی انتخاب‌های بازیکنان تاثیرگذار است.

کارپیشین در این باره می‌گوید:

اتساع زمان یکی از ویژگی‌های کلیدی بازی ما و بخش اجتناب‌ناپذیر یک مسافر است. این فداکاری بزرگی است که هر مسافری باید برای نجات بشریت انجام دهد. شما سال‌ها یا حتی دهه‌ها زمان را با کسانی که بیشتر به آن‌ها اهمیت می‌دهید، از دست خواهید داد. بازی تماماً در مورد انتخاب‌های سخت و پیامدهای بلندمدت است و تأثیرات اتساع زمان در این مورد نقش اساسی دارند. بنابراین ما کل داستان اصلی را حول این چرخه متمرکز کرده‌ایم.

اما اتساع زمان دقیقاً از نظر مکانیک گیم‌پلی چگونه عمل می‌کند؟ طبق گفته‌ی کارگردان روایی بازی، بازیکنان هنگام سفر در مسافت‌های کوتاه‌تر، مانند سیاره یا ماه در منظومه خود نیازی به سفر با سرعت نور ندارند که به نوبه خود نشان می‌دهد که اتساع زمان یک عامل نخواهد بود. گفته شده است هر بار که به سفری می‌روید که ماموریت کوتاهی نیست، این موضوع تغییر می‌کند.

وی در ادامه توضیح داد که اتساع زمان تنها زمانی وارد عمل می‌شود که مسافران به Exodus می‌روند که سفری بزرگ به سیستم دیگری است که سال‌های نوری از دنیای خود فاصله دارد. کاوش یک سیاره یا ماه در منظومه خود باعث اتساع زمان نمی‌شود، زیرا برای بازدید از این مکان‌های نزدیک نیازی به سفر با سرعت نور ندارید. در این ماموریت‌های کوتاه‌تر همچنان انتخاب‌هایی خواهید داشت که بر بازی تأثیر می‌گذارند، اما اتساع زمانی تنها زمانی به یک عامل تبدیل می‌شود که شما خود را آماده کرده و وارد یک Exodus واقعی شوید.

آقای کارپیشین همچنین در این مصاحبه اظهار داشت که هدف اصلی استودیوی Archetype Entertainment این است که اطمینان حاصل نماید که بازیکنان سنگینی بار هر تصمیمی را که می‌گیرند در بازی احساس کنند.

بازی Exodus برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC در حال توسعه است.