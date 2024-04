فروش بیشتر Rise of The Ronin نسبت به Dragon’s Dogma 2 در ژاپن

طبق آمار منتشر شده از فروش بازی‌ها در ژاپن، عنوان Rise of the Ronin با این که در منطقۀ مذکور یک روز بعد از Dragon’s Dogma 2 منتشر شده، اما فروش بیشتری را تجربه کرده است.

مجلۀ Famitsu آماری از فروش فیزیکی بازی‌ها در ژاپن از ۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ منتشر کرده که بر اساس آن، Rise of the Ronin بیشتر از Dragon’s Dogma 2 فروخته است.

طبق اطلاعات منتشر شده از فروش فیزیکی بازی‌ها در ژاپن، Rise of the Ronin طی دومین هفتۀ انتشار، ۲۰,۱۳۹ نسخه فروخته، در حالی که Dragon’s Dogma 2 به فروش ۹,۱۷۲ نسخه‌ای دست پیدا کرده است. عملکرد بسیار خوب Rise of the Ronin در این منطقه، چندان به تم و ستینگ بازی نیز بی‌ربط نیست که حول فرهنگ و تاریخ ژاپن می‌چرخد و مشخصاً مردم این کشور باید نسبت به این موضوع هیجان زده باشند.