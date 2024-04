ببینید؛ از بازی جدید خالق Dragon Age برای کنسول‌ها و کامپیوتر رونمایی شد

گفتنی است که Yellow Brick Games، یک استودیوی مستقل است که توسط مایک لایدلاو (Mike Laidlaw) به عنوان یکی از خاقان Dragon Age و پیشکسوتان یوبی‌سافت (Ubisoft) در نوامبر ۲۰۲۰ تاسیس شد و اولین بازی آن ظاهرا قرار است به صورت سوم شخص و تک نفره با آنریل انجین ۵ تولید شود و از آثاری نظیر افسانه‌ی زلدا، مانستر هانتر و Shadow of the Colossus الهام بگیرد. در این بازی شما در نقش برین (Brynn)، یک نساج جوان اما نترس که مصمم است خانه‌ی فرهنگی مردمش را بازیابی کند.

مسلح به توانایی‌های قدرتمند و طیف متنوعی از سلاح‌های جادویی، شما با دشمنانی روبرو می‌شوید که از ساختار‌های انسان نما گرفته تا جانوران سر به فلک کشیده را شامل می‌شوند. در این بازی همچنین باید از محیط و دما به نفع خود در نبرد‌ها استفاده کنید و به عنوان مثال باید از نفس آتشین اژد‌ها در برابر مینیون‌های پوشیده از یخ بهره ببرید. از طرفی باید جهان را کاوش کنید تا از اسرار گمشده‌ی آن پرده بردارید. برین ممکن است از توانایی‌های خود برای ایجاد مسیر‌های جدید و بالا رفتن از هر سطحی برای کاوش استفاده کند.

در تریلر رونمایی بازی، به راحتی می‌توان مشاهده کرد که مبارزات بازی با وجود دشمنان عظیمی که برین می‌تواند از آن‌ها بالا برود، نه تنها تا حد زیادی از سری مانستر هانتر و سایه‌ی کلوسوس الهام گرفته شده است، بلکه با وجود قدرت‌های جادویی و توانایی دستکاری فیزیک شباهت زیادی به The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom دارد.

در حالی که Eternal Strands ترکیبی عالی از اکشن سریع با گیم‌پلی مبتنی بر فیزیک را ارائه می‌دهد، طرفداران قدیمی بایوور (BioWare) ممکن است متوجه شوند که از کلمه‌ی نقش‌آفرینی برای توصیف بازی استفاده نشده است. با این حال باید دید که تاثیر Dragon Age در بازی چگونه خواهد بود.

بازی Eternal Strands در تاریخی نامعلوم برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

