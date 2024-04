لیست تروفی‌های بازی MotoGP 24 منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی MotoGP 24 منتشر شد. این عنوان شامل ۳۸ تروفی برونزی، ۱۰ تروفی نقره‌ای و ۲ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: MotoGP™۲۴Unlock all the Trophies. Victory at LusailWin a Race at Lusail in Grand Prix, Championship or Career mode. Victory at PortimãoWin a Race at Portimão in Grand […]