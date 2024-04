رکورد شکنی فروش The Boy and the Heron در کشور چین

انیمه The Boy and the Heron ساخته هایائو میازاکی موفق شده تا در باکس آفیس کشور چین به رکورد قابل توجهی دست پیدا نماید.

بازگشت پس از بازنشستگی کوتاه مدت یک دهه‌ای هایائو میازاکی با اتفاق بزرگی در دنیای انیمه همراه شد؛ زیرا شاهد ساخت و اکران اثری تحت عنوان The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) در سال ۲۰۲۳ میلادی بودیم که نه تنها با استقبال قابل توجهی در سینمای جهان روبرو شد و فروشی بالغ بر حدود ۳۰۰ میلیون دلار را تاکنون به ثبت رسانده، بلکه در جریان برگزاری نود و ششمین دوره اسکار نیز موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن سال شد تا اسطورگی هایائو میازاکی را در دنیای انیمه ثابت نماید.

حال نوبت به آخرین ایستگاه ساخته استودیو جیبلی یعنی کشور چین رسیده تا سینمای آن میزبان اکران انیمه The Boy and the Heron باشد که تنها بین روزهای جمعه تا ۱شنبه گذشته فروش قابل توجه ۳۴.۹ میلیون دلار را به ثبت برساند. افتتاحیه ۵ روزه این انیمه سینمایی نیز به فروش ۷۳ میلیون دلاری‌اش منجر شده که به خودی خود یک رکورد محسوب می‌شود.

نکته جالب توجه ماجرا اینجاست که اکثر پروژه‌های خارجی در روز جمعه به اکران در سینماهای کشور چین درمی‌آیند که این مسئله در قبال ساخته هایائو میازاکی صدق نکرده و پسرک و حواصیل به سبب برگزاری “فستیوال کینگ مینگ” از روز ۴شنبه در دسترس عموم برای تماشا قرار گرفت تا به بزرگترین افتتاحیه یک اثر سینمایی غیربومی چینی در سال تبدیل شده و رکوردی پرسر و صدا را به ثبت برساند. این میزان فروش سبب می‌شود تا کشور چین از ژاپن با ۶۰.۷ میلیون دلار، ایالات متحده آمریکا با ۴۶ میلیون دلار، کره جنوبی با ۱۴.۸ میلیون دلار و فرانسه با ۱۲.۳ میلیون فروش پیشی بگیرد.

البته که در مقیاس فروش کلی با فیلم Godzilla x Kong: The New Empire روبرو می‌شویم که مجموعاً ۹۳.۵ میلیون دلار از سینماهای سراسر کشور چین کسب نموده که پس از Fast X در ماه مه سال میلادی گذشته، موفق‌ترین اکران یک فیلم هالیوودی در سینمای این کشور شرقی محسوب می‌شود. ساخته‌های هایائو میازاکی و آدام وینگارد در مجموع ۸۰۰ سالن سینما را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: ورایتی