تریلر سریال حماسی Those About to Die منتشر شد

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره می‌توانیم شاهد نخستین تریلر از سریال تاریخی و حماسی Those About to Die ساخته رولاند امریش باشیم.

رولاند امریش کارگردان، فیلم‌نامه نویس و تهیه‌کننده مشهور آمریکایی که سابقه تولید آثار پرطرفداری همچون روز استقلال، گودزیلا و ۲۰۱۲ را در کارنامه خود دارد، پس از یک دهه باری دیگر به مدیوم تلویزیون بازگشته تا این بار سریالی تاریخی و حماسی به نام Those About To Die (آن‌هایی که در شرف مرگ هستند) را تولید نماید. سریالی ساخته شده در همکاری با پیکاک که از بازیگرانی همچون آنتونی هاپکینز، دیمیتری لئونیداس و تام هیوز بهره برده است.

رولاند امریش پس از موفقیت گلادیاتور ریدلی اسکات برای ۲ دهه ساخت چنین اثری را در ذهن مد نظر داشت و حال در سال ۲۰۲۴ میلادی نه تنها چنین اثری رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته، بلکه Gladiator 2 نیز در آینده‌ای نه چندان دور اکران خواهد شد تا دوست داران تاریخ روم باستان وقایعی جذاب و هیجان انگیز را شاهد باشند.

امروز نیز نخستین تریلر از سریال Those About To Die منتشر شده که آنتونی هاکپینز در قامت امپراتور تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس به صحبت در آن پرداخته است.

در حماسه مورد انتظار رولاند امریش شاهد روایت‌ زندگی امپراتور مشهور رم یعنی تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس خواهیم بود. کسی که بنیان‌گذار کولوسئوم و مبارزات گلادیاتوری در سرزمین اروپا بود و ما در روزهای پایانی عمرش با او همراه می‌شویم که طمع برای تصاحب تاج و تخت وی شدت گرفته و منجر به اتفاقاتی سیاسی و مرگبار می‌شود.

مجموعه تلویزیونی Those About to Die در تاریخ ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر) از طریق سرویس استریم پیکاک پخش خواهد شد.

منبع: کامیک‌بوک