نینتندو چگونه بارها صنعت بازی های ویدیویی را متحول کرد؟

در تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی، کمپانی نینتندو بارها و بارها استانداردها و فرهنگ‌ها را متحول کرده است و امروز طی این مقاله به برخی از این تحولات خواهیم پرداخت.

نینتندو شاید تاثیرگذارترین عامل در تاریخچه‌ی صنعت گیمینگ باشد که در گذشته طی مقالات دیگر از خلاقیت‌ها و نوع نگاه بسیار خاص این کمپانی به مبحث «بازی‌های ویدیویی» صحبت کرده‌ایم. شاید برخی بگویند «نینتندو اورریتد است» یا «مردم بیخودی از این کمپانی تعریف می‌کنند» در حالی که شاید ندانند اگر به واسطه‌ی وجود این کمپانی نبود، صنعت گیمینگ پس از سقوط سهمگینی که در دهه‌ی هشتاد میلادی تجربه کرد به کلی از بین رفته و صرفا به چند صفحه در کتاب‌های تاریخ تبدیل می‌شد که آیندگان از آن به عنوان یک مدیوم و آزمایشی شکست خورده یاد می‌کردند.

خلاقیت، نوع نگاه متفاوت و نوآوری این کمپانی بارها و بارها نه تنها استانداردهای تازه‌ای را برای گیمینگ تعیین کرده است بلکه حتی مباحثی را چه در زمینه‌ی سخت‌افزار و چه محتوای گیمینگ مطرح کردند که به کلی ابعاد تازه‌ای را به این صنعت معرفی کرد، از همین رو امروز قصد داریم به برخی از این نقاط از تاریخ سفر کنیم و ببینیم چطور نینتندو مفاهیم تازه‌ای را در این صنعت پایه‌گذاری کرد.

آنالیز: لحظه‌ای که صنعت گیمینگ سقوط کرد

چرا نینتندو یک باز‌ی‌ساز ماهر است؛ تلفیق عشق و خلاقیت

رنسانسی پس از سقوط

منبع متن: gamefa