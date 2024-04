سفر به ناسا در تریلر و تصاویر فیلم Fly Me to the Moon

تریلر فیلم کمدی و عاشقانه Fly Me to the Moon با نقش آفرینی بازیگرانی همچون چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون منتشر شده است.

۲ تن از بازیگران محبوب و دوست داشتنی هالیوود گرد یکدیگر جمع شده تا در فیلمی کمدی، عاشقانه و درام تحت عنوان Fly Me to The Moon (مرا به ماه پرواز ده) به نقش آفرینی بپردازند. اثری ساخته شده توسط گرگ برلانتی که در ابتدا تحت عنوان پروژه آرتمیس شناخته می‌شد، از زوج چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون بهره برده تا سکانس‌های جذابی را در بستری از دهه ۱۹۶۰ میلادی ایالات متحده آمریکا به تصویر بکشد.

در این فیلم اسکارلت جوهانسون ایفای نقش یک مدیر تبلیغاتی را بر عهده دارد که می‌بایست تا ماموریت فرود بر روی سیاره ماه را برای مردم آمریکا به رویدادی جذاب و بزرگ جلوه دهد. وظیفه‌ای که او را با فضانوردی به نام کول دیویس با هنرنمایی چنینگ تیتوم آشنا کرده و رابطه عاطفی غیرمنتظره و جذابی بین آن‌ها شکل می‌گیرد.

کمپانی اپل که وظیفه تولید این فیلم را بر عهده داشته، امروز نخستین تریلر آن را منتشر کرده که از سکانس‌های جذابی بهره برده است. در ادامه می‌توانید به مشاهده تریلر منتشر شده بپردازید.

فیلم Fly Me to the Moon که جنبه متفاوتی از دغدغه فضانوردان در بحبوحه رقابت فضایی میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را به تصویر می‌کشد، برای اکران در تاریخ ۱۲ ژوئیه (۲۲ تیر) برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر