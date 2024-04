آقای توماس مالر (Thomas Mahler)، مدیرعامل استودیوی مون (Moon Studios)، در مصاحبه‌ای با Game Informer اعلام کرد که این توسعه‌دهنده برنامه‌هایی برای نسخه‌ی سوم Ori دارد.

Moon Studios در سال ۲۰۱۵ بازی Ori and the Blind Forest را منتشر کرد و توانست مورد استقبال مثبت منتقدین قرار بگیرد. نسخه‌ی دوم این فرنچایز در سال ۲۰۲۰ با عنوان Ori and the Will of the Wisps منتشر شد و حتی توانست موفقیت‌های بیشتری را نسبت به بازی اول کسب کند.

آقای مالر در این مصاحبه فاش کرد ایده‌هایی برای ۳ Ori دارد و همچنین نام بازی را نیز انتخاب کرده است. به طور طبیعی مدیرعامل Moon Studios نمی‌توانست جزئیات بیشتری را ارائه دهد. این استودیو هنوز به طور رسمی تایید نکرده است که نسخه‌ی سوم از مجموعه‌ی Ori در حال ساخت است.

همچنین در این مصاحبه Gennadiy Korol، یکی از بنیانگذاران Moon Studios، اظهار داشت که تنها زمانی می‌توانند به Ori 3 بازگردند که حرف‌ها و داستان‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند. به گفته‌ی وی، Spirit Tree فضای کافی برای آن را باقی گذاشته است.

سازنده‌ی سری Ori در حال حاضر روی توسعه‌ی عنوان اکشن نقش‌آفرینی No Rest for the Wicked تمرکز کرده است که این بازی اولین بار در جریان رویداد The Game Awards 2023 معرفی شد. این اثر از جنبه‌ی بصری و مکانیک‌های گیم‌پلی، مسیر بسیار متفاوتی نسبت به Ori دارد. دسترسی زودهنگام عنوان مذکور قرار است در تاریخ ۳۰ فروردین (۱۸ آوریل) بر روی PC منتشر شود.