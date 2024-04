این به‌روزرسانی احتمالا باعث می‌شود بازی Stellar Blade با باگ‌های کمتری نسبت به نسخه‌ دمو اجرا گردد.

با نزدیک شدن به زمان عرضه Stellar Blade، ساخته‌ استودیوی Shift Up، هیجان همچنان در حال افزایش است؛ به خصوص بعد از انتشار دموی اخیر بازی. کیم هیونگ-ته (Kim Hyung-tae)، کارگردان بازی، در مصاحبه‌ای با RULIWEB اعلام کرد که تیم سازنده، بازی و دمو را در یک روز تکمیل کرده‌اند. با این حال، آن‌ها بازی را در روز عرضه با برخی به‌روزرسانی‌ها منتشر خواهند کرد.

این به‌روزرسانی‌ها به احتمال زیاد شامل رفع باگ‌هایی می‌شوند که در طول تجربه دمو با آن‌ها مواجه شده‌اید؛ بنابراین در هفته‌های آینده منتظر انتشار جزئیات به‌روزرسانی باشید. بازی Stellar Blade در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۵ و با قیمت ۷۰ دلار آمریکا عرضه خواهد شد. در این بازی، ایو (Eve)، عضو گروه هوابرد، برای مبارزه با نایتبا، گونه‌ای که سیاره را ویران کرده است، به زمین می‌رسد. او در طول سفر خود با انسان‌های دیگری مانند آدام و لیلی ملاقات می‌کند و به آخرین شهر باقی‌مانده، یعنی شیون، سفر می‌نماید.

استودیوی Shift Up می‌گوید که تکمیل بخش داستانی بازی حدود ۲۵ ساعت طول می‌کشد؛ هرچند یافتن آیتم‌های کلکسیونی مختلف (از جمله لباس‌ها و لوازم جانبی جدید) می‌تواند زمان بازی را افزایش دهد. در بخش محتوای پس از عرضه، حالت New Game Plus در نظر گرفته شده است و اگرچه در زمان انتشار بازی هیچ‌گونه پرداخت درون برنامه‌ای وجود نخواهد داشت، اما توسعه‌دهنده ممکن است لباس‌هایی که با همکاری سایر IPها ساخته شده‌اند را در قالب پرداخت‌های درون برنامه‌ای به بازی اضافه کند.