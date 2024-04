جدیدترین آمار فروش فیزیکی بازی‌ها در انگلیس منتشر شده است و شاهد تغییرات جالبی هستیم؛ بازی Elden Ring از رتبه ۲۰ خودش را به ۱۰ برتر رسانده و در بالای خود Hogwarts Legacy و EA Sports FC 24 را می‌بیند.

مشخص نیست که علت جهش فروش Elden Ring، کاهش قیمت نسخه‌ی فیزیکی بوده است یا رونمایی و نزدیک شدن به موعد انتشار Shadow of the Erdtree؛ نظر شما چیست؟

در این میان، شاهد سقوط Helldivers 2 هستیم، این بازی از زمان عرضه در جمع ۱۰ برتر بود و حال از رتبه ۷ به ۱۴ سقوط کرده است. بازی Mortal Kombat 11 Ultimate نیز از رتبه ۱۱ به جایگاه پنجم صعود کرده است.

بازی Prince of Persia: The Lost Crown هم با یک پله سقوط به رتبه ۹ رفته و جای آن را LEGO Star Wars: The Skywalker Saga پر کرده که از رتبه ۲۱ یک جهش خارق‌العاده را داشته است.

این شما و این جدول ۱۰ بازی پرفروش:

۱. EA Sports FC 24

۲. Hogwarts Legacy

۳. Elden Ring

۴. Mario Kart 8 Deluxe

۵. Mortal Kombat 11 Ultimate

۶. Princess Peach: Showtime!

۷. Super Mario Bros. Wonder

۸. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

۹. Prince of Persia: The Lost Crown

۱۰. Minecraft (Switch)

تحلیل شما از این جدول فروش چیست؟