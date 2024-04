ریمیک Prince of Persia: Sands of Time دیگر شباهتی به تریلر رونمایی ندارد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وبسایت Insider Gaming، بازی Prince of Persia: Sands of Time کاملاً نسبت به آنچه رونمایی شد، تغییر کرده و رویکردی متفاوت را پیش گرفته است. سه سال پیش، برای اولین بار از ریمیک عنوان Prince of Persia: Sands of Time رونمایی شد، اما پروسۀ تولید خوب پیش نرفت […]