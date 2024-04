نقد فیلم Sometimes I Think About Dying

فیلم Sometimes I Think About Dying اثری درام، عاشقانه و کمدی محصول سال ۲۰۲۳ می‌باشد.

فیلم Sometimes I Think About Dying یا گاهی به مردن فکر می‌کنم اثر بسیار ساده و در عین حال به شدت آرام و کم اتفاقی است. البته که این موضوع به دلیل تناسب درست در مدت زمان فیلم و زمان یک ساعت و نیمه، اذیت‌کننده و ملال‌آور نشده و در مجموع آرام بودن فضای فیلم تبدیل به یک عنصر منفی در اثر نمی‌شود. از طرفی این آرام بودن فضای فیلم کاملا با قصه و کاراکتر تناسب داشته و چنین نوع کاراکتر و تماشای لحظات زندگی او همین شیوه ساخت ساده و آرام و کم افت و خیز را می‌طلبد.

می‌توان همین موضوع را به عنوان یک نکته مثبت برای فیلم در نظر گرفت. در این اثر با کاراکتری به نام فران روبرو هستیم که شخصی آرام، درونگرا، دارای اضطراب اجتماعی، تنها و البته تا حدی افسرده است. در واقع فیلم و دوربین با عملکرد ساکن خود سبک زندگی فران را دنبال کرده و آن را در قالب تصویر به مخاطب ارائه می‌کنند. نوع دکوپاژ کارگردان و میزانسن استفاده شده کاربرد دیگری نیز دارد و آن هم همراهی کامل دوربین با درونیات و حس فران در لحظات مختلف است.

هنگامی که او در جشن بازنشستگی کارول معذب است کاملا این موضوع از طریق دوربین منتقل می‌شود. هنگامی که فران ساکت در یک جا ایستاده و حرکات و حرف‌های اطرافیان را به دقت زیر نظر دارد، دوربین نیز همین کار را از زاویه دید فران انجام می‌دهد تا مخاطب نیز دقیقا همان کار را به گونه‌ای تکرار کند. اینسرت‌های مختلف از بازی با انگشتان و اضطراب فران هنگامی که با افراد دیگر و به خصوص رابرت در اتاق قهوه تنها می‌شود کاملا به خوبی اجرا شده است. در مجموع فیلم توانسته درونیات کاراکتر خود را تا جایی که مربوط به درونگرایی و یا دوری از اجتماع و اضطراب است را به تصویر بکشد.

منبع متن: gamefa