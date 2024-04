به تازگی تأیید شده که انیمه سینمایی Lord of the Rings: The War of the Rohirrim در سال ۲۰۲۴ اکران خواهد شد.

سال ۲۰۲۴ میلادی همراه با رویداد بسیار بزرگی برای طرفداران «ارباب حلقه‌ها» خواهد بود چراکه اولین انیمه سینمایی از این مجموعه قرار است به روی پرده سینماها بیاید. این انیمه سینمایی نیز انیمه Lord of the Rings: The War of the Rohirrim نام دارد که در اواخر سال جاری اکران خواهد شد.

انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» یکی از آثار بسیار مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که استودیو انیمیشن‌سازی Warner Bros. Animation مسئولیت ساخت آن را در دست داشته است. این انیمه سینمایی برای مدتی است که در دست توسعه قرار دارد و به نظر می‌رسد که انتظار برای آن تقریبا به سر رسیده است.

قبلا اعلام شده که انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» قرار است در سال ۲۰۲۴ میلادی اکران شود ولی تاریخی برای آن تعیین نشده بود. حالا در پنل کمپانی برادران وارنر در رویداد CinemaCon 2024، مشخص شده که این انیمه سینمایی در تعطیلات سال جاری میلادی به روی پرده سینماها می‌آید، تعطیلاتی که احتمالا همان تعطیلات کریسمس خواهد بود.

با این حال، هنوز کمپانی برادران وارنر تاریخ دقیقی برای اکران این انیمه سینمایی روی پرده سینماها اعلام نکرده و تصویر یا تیزری نیز از آن منتشر نشده است. کنجی کامیاما سکان کارگردانی این اثر را در دست دارد و از جمله صداپیشه‌های آن نیز می‌توان به برایان کاکس، گایا وایز، میراندا آتو و تعدادی دیگر اشاره کرد.

اتفاقات انیمه «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» در حدود ۱۸۳ سال قبل از رویدادهای The Lord of the Rings: The Two Towers جریان دارد و داستان پادشاه افسانه‌ای روهان به نام هلم هامرهند را روایت می‌کند که باید در برابر ارتشی از دانلندینگ‌ها قرار بگیرد.

منبع: comicbook