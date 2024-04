فیلم Saw XI با تأخیر مواجه شد

کمپانی Lionsgate تاریخ انتشار برخی آثار مورد انتظار خود همانند فیلم Saw XI و ریبوت فیلم The Crow را به تعویق انداخته است.

فیلم Saw X (اره ۱۰) را می‌توان یک نقطه‌ی عطف در فرنچایز اره دانست. این فیلم اولین عنوان در فرنچایز Saw بود که توانست نظر مثبت منتقدان را جلب کند و همزمان همانند سلف‌های خود به یک موفقیت تجاری بزرگ تبدیل شد و توانست فروشی به میزان ۱۱۱.۸ میلیون دلار را در برابر بودجه‌ی ۱۳ میلیون دلاری‌اش رقم بزند.

تنها سه ماه پس از اکران فیلم Saw X کمپانی Lionsgate، آغاز کار بر روی دنباله‌ی مستقیم این فیلم را تأیید کرد. همچنین اعلام شد که کارگردان این اثر، یعنی کوین گرویترت باری دیگر سکان هدایت یکی دیگر از آثار این فرنچایز را بر عهده می‌گیرد. گرویترت علاوه بر Saw X، کارگردانی Saw VI (اره ۶) و Saw 3D (اره سه‌بعدی) را نیز در کارنامه‌ی خود دارد.

امروز اعلام شد که در کنار دیگر اثر مورد انتظار Lionsgate، یعنی ریبوت فیلم تحسین‌شده‌ی The Crow (کلاغ)، دنباله‌ی Saw X نیز با تأخیری یک ساله مواجه شده است و تاریخ انتشار آن از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۳) به ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴) منتقل شده است.

در تاریخ اکران اولیه‌ی فیلم Saw XI فیلم Never Let Go (هرگز رها نکن) اکران خواهد شد. همچنین اکران ریبوت فیلم The Crow نیز از ۷ ژوئن (۱۸ خرداد ۱۴۰۳) به ۲۳ اوت (۲ شهریور ۱۴۰۳) منتقل شده است.

منبع: اسکرین‌رنت